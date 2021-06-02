Yabancı sayısı kaç oldu? 4 büyüklerde kaç yabancı oyuncu var?

Süper Lig kulüpleri için 2021-2022 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanında kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 futbolcuya izin verilecek. Kademeli olarak düşürülecek yabancı sayısı, 2022-2023'te 7+5, 2023-2024'te 6+4 olacak. Peki, Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da kaç yabancı oyuncu var? İşte detaylar...

FENERBAHÇE (15)

Szalai, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Samuel, Samatta, Valencia, Zajc, Zanka, Frey

(Papiss Cisse'nin sözleşmesi sona erdi.)

GALATASARAY (13)

Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Ozornwafor, Yedlin, Omar, Babel, Feghouli, Mohamed, Falcao, (Onyekuru'nun opsiyon süresi henüz sona ermedi), Diagne

(Donk, Linnes, Gedson, Etebo'nun sözleşmeleri sona erdi.)

TRABZONSPOR (10)

Vitor Hugo, Edgar, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Diabate, Campi, Bakasetas

(Baker, Marlon, Hosseini, Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi)

BEŞİKTAŞ (9)

Vida, Welinton, N'Sakala, Douglas, Josef, Ljajic, Larin, N'Koudou, Hasic

(Montero, Rosier, Atiba, Mensah, Ghezzal ve Aboubakar'ın sözleşmeleri sona erdi)

