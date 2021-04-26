Yabancıların kafasını karıştıran birbirinden değişik 9 Çin geleneği

Çin hakkında çoğunlukla şehir efsanesi halinde kulaktan kulağa birçok tuhaf gelenek yayılmıştır. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, farklı kültürü, mimarisi, değişik gelenekleri ve birbirinden ilginç icatlarıyla turistlerin gözde seyahat merkezlerinden biri olarak biliniyor. Sizler için Çin’in tuhaf geleneklerini araştırdık.

HAYALET EVLİLİKLERİ

Çoğu kişi bunu tamamen yalan bulsa da, Çin’in kırsal kesimlerinde ölenlerle yaşayanlar arasında evlilik yapmak serbesttir. Bunun birçok nedeni bulunabiliyor. Bunlardan ilki, ölümcül hastalığı bulunan bir kişinin nişanlandıktan sonra evlilik yeminini sürdürme niyetinin olmasıdır. İkincisi ise gelecekteki bir mirasçının evlat edinebilmesine izin verilmesidir.

BAĞLI AYAKLAR

Çin’in en eski geleneklerinden biri olarak kabul edilen ayak bağlama, 13. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Günümüzde ise neredeyse tarihin tozlu sayfalarına karışan bu gelenek oldukça acılıydı. Uygulama, ayakları küçük “lotus” ayakkabılarına sıkıştırmak için gazlı bezle sıkıca sarmayı öngörüyordu. Bu zaman içerisinde kırık parmaklara ve kalıcı olarak deforme olan ayaklara yol açtı.