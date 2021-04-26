Yabancıların kafasını karıştıran birbirinden değişik 9 Çin geleneği

Çin hakkında çoğunlukla şehir efsanesi halinde kulaktan kulağa birçok tuhaf gelenek yayılmıştır. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, farklı kültürü, mimarisi, değişik gelenekleri ve birbirinden ilginç icatlarıyla turistlerin gözde seyahat merkezlerinden biri olarak biliniyor. Sizler için Çin’in tuhaf geleneklerini araştırdık.
Çoğu kişi bunu tamamen yalan bulsa da, Çin’in kırsal kesimlerinde ölenlerle yaşayanlar arasında evlilik yapmak serbesttir. Bunun birçok nedeni bulunabiliyor. Bunlardan ilki, ölümcül hastalığı bulunan bir kişinin nişanlandıktan sonra evlilik yeminini sürdürme niyetinin olmasıdır. İkincisi ise gelecekteki bir mirasçının evlat edinebilmesine izin verilmesidir.
Çin’in en eski geleneklerinden biri olarak kabul edilen ayak bağlama, 13. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Günümüzde ise neredeyse tarihin tozlu sayfalarına karışan bu gelenek oldukça acılıydı. Uygulama, ayakları küçük “lotus” ayakkabılarına sıkıştırmak için gazlı bezle sıkıca sarmayı öngörüyordu. Bu zaman içerisinde kırık parmaklara ve kalıcı olarak deforme olan ayaklara yol açtı.
Milletler içerisinde batıl inançlar farklılık gösterir. Bazı ülkeler 13’üncü Cuma gününü uğursuz olarak görürken Çin’de 4 rakamı çok şanssız olarak kabul ediliyordu. Kantonca “ölüm” anlamına gelen kelimeye benzeyen dört rakamı uğursuzluğu çağrıştırıyor.
Dünya genelinde ölüm ve siyah renk birbiriyle ilişkilidir. Çin’de ise bu durum tamamen farklıdır. Buna göre çiçekler, para zarfları ve cenazeye dair bütün kıyafetler beyaz renklidir.
Doğum günleri, mezuniyetler ve Yeni Yıl kutlamaları için içi para dolu kırmızı zarflar tercih edilir. Bu uygulama, yaşlıların madeni paraları kırmızı ip ile bir araya getirdiği Qin Hanedanlığı'na kadar uzanıyor. Bu hem iyi şansın bir işaretiydi hem de kötü ruhları uzaklaştırmanın bir yoluydu. Çoğu gelenek gibi, mobil ödemelerle kırmızı zarflar gönderen kullanıcılara dijital bir güncelleme bile verildi.
Çin’de genel olarak yaygın sunulan bir hediyeyi ilk kez reddetmek, saygı ve alçakgönüllüğün bir işaretidir. Çin'de bir hediye teklif ederse, birkaç kez kibarca reddetmeye hazır olun.
Çin’in tarihine bakıldığında köpek eti tüketimi azımsanmayacak derecede fazladır. Aksivistler tarafından bu durumun kurtarılmasıyla birlikte birçok köpek orta sınıf arasında bir statü sembolü haline geldi. Köpek cinsleri ve onlara ödenen paralar zenginlik göstergesi olmaya başladı.
Sıcak su ve limon kombinasyonu Batı dünyasının ilk tercihi olarak gözükse de aslında Çin halkı, sağlığını iyileştirmenin ve rahatsızlıkları azaltmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu nedenle, bir restoranda musluk veya buzlu su yerine sıcak su verilmesi alışılmadık bir durum değildir.
Yemeği paylaşmak oldukça insanı ve güzel bir davranış olarak algılanır. Çin’de özellikle armut paylaşmak kötü bir olaya işaret eder ve arkadaşlığın yakında bozulacağını söyler.
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