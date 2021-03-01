Bilim bu soruya cevap arıyor! Asya insanları neden daha yavaş yaşlanıyor?

Asya insanları daha genç görünme konusunda dünyaya yayılan bir üne sahiptir. İstatistikler, Asya kadınlarının daha sağlıklı ve genç göründüğünü gösteriyor. Örneğin Japonya’da 1.500 kişikden yaklaşık 1’i 100 yaşın üzerindedir ve Çin’de düşük meme kanseri oranı vardır. Peki Asyalıların sırrı ne?

YÜZ KEMİK YAPILARI

Yaş aldıkça kemik ve yumuşak dokuda kayıplar yaşanır. Asyalıların özellikle yüzlerinin ortasında geniş bir kemik yapısı bulunması yumuşak doku kaybını yavaşlatır. Asyalıların göz çevresinde daha az yağ dokusu vardır ve bu durumda kırışıklıkların oluşmasını engeller. Şanslı olan Asyalılar sarkık cilt sorunuyla uğraşmıyor.

TEN RENGİ

Farklı ten renkleri yaşlanma sürecini belirsizleştirir. Beyaz tenliler ve diğer ten renkleri arasındaki en büyük fark melanin miktarıdır. Yaşlandıkça ortaya çıkan kırışıklıklar ve ince çizgilerin büyük bir bölümü güneş kaynaklıdır. Melanin cildin güneşten korunmasına yardımcı olur. Asya kökenlilerin melanin miktarı yaşla birlikte artar.

YAŞAM ŞEKLİ

Pek çok şeyde olduğu gibi, yaşlanma biçiminiz doğa ve beslenmenin bir birleşimidir. Beslenme, cilt bakımı, alışkanlıklar, egzersiz ve daha fazlası yaşlanma şeklimizde büyük rol oynar. Yani Asyalı insanların genç görünümü dengeli beslenmeye bağlanabilir . Sağlıksız ve şişmanlatıcı olduğu bilinen Batı yemekleriyle karşılaştırıldığında, Asya mutfağı daha fazla sebze, deniz ürünleri ve baharat ve daha az süt, ekmek ve hamur işleri içerir.