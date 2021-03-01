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Bilim bu soruya cevap arıyor! Asya insanları neden daha yavaş yaşlanıyor?

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Bilim bu soruya cevap arıyor! Asya insanları neden daha yavaş yaşlanıyor?

İnsanların yaşlanma süreci aslında spesifik olarak ilerler. Her insanın hayatı ve yaşadıkları farklı olduğu için aslında yaşlanma süreci de bunlarla bağlantılı olarak değişkenlik gösterir. Ancak Asya kökenli insanların daha genç gösterdikleri ve yaşlanma konusunda diğer insanlara göre daha cimri davrandıkları bilinen bir gerçektir. Peki Asya insanları neden daha yavaş yaşlanır?

Asya insanları daha genç görünme konusunda dünyaya yayılan bir üne sahiptir. İstatistikler, Asya kadınlarının daha sağlıklı ve genç göründüğünü gösteriyor. Örneğin Japonya’da 1.500 kişikden yaklaşık 1’i 100 yaşın üzerindedir ve Çin’de düşük meme kanseri oranı vardır. Peki Asyalıların sırrı ne?

YÜZ KEMİK YAPILARI

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Yaş aldıkça kemik ve yumuşak dokuda kayıplar yaşanır. Asyalıların özellikle yüzlerinin ortasında geniş bir kemik yapısı bulunması yumuşak doku kaybını yavaşlatır. Asyalıların göz çevresinde daha az yağ dokusu vardır ve bu durumda kırışıklıkların oluşmasını engeller. Şanslı olan Asyalılar sarkık cilt sorunuyla uğraşmıyor.

TEN RENGİ

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Farklı ten renkleri yaşlanma sürecini belirsizleştirir. Beyaz tenliler ve diğer ten renkleri arasındaki en büyük fark melanin miktarıdır. Yaşlandıkça ortaya çıkan kırışıklıklar ve ince çizgilerin büyük bir bölümü güneş kaynaklıdır. Melanin cildin güneşten korunmasına yardımcı olur. Asya kökenlilerin melanin miktarı yaşla birlikte artar.

YAŞAM ŞEKLİ

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Pek çok şeyde olduğu gibi, yaşlanma biçiminiz doğa ve beslenmenin bir birleşimidir. Beslenme, cilt bakımı, alışkanlıklar, egzersiz ve daha fazlası yaşlanma şeklimizde büyük rol oynar. Yani Asyalı insanların genç görünümü dengeli beslenmeye bağlanabilir . Sağlıksız ve şişmanlatıcı olduğu bilinen Batı yemekleriyle karşılaştırıldığında, Asya mutfağı daha fazla sebze, deniz ürünleri ve baharat ve daha az süt, ekmek ve hamur işleri içerir.

YÜZ HATLARI

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Yuvarlak bir yüz, yüksek kaşlar, dolgun dudaklar ve daha uzun bir çene gibi yaygın Asya yüz özelliklerinin de bebeklerle ilişkili olduğunu öne süren bir teori var. Dolayısıyla “bebek yüzü” etkisi, diğer insanların bu çocuksu özellikleri, özellikle beyaz insanlarla nasıl algıladıklarının bir sonucudur.

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Anahtar Kelimeler:
Çin, Güney Kore, Japonya, Kuzey Kore,
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