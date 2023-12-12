YABANİ 14. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi saat kaçta, son bölümde neler oldu? 12 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Yabani 14. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 14. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 13. bölümünde;

Güven Adil’in elinde olan Yaman’ı canı pahasına kurtarmaya kararlıdır, Adil de ne olursa olsun oğlu Rüzgarı’ın intikamını almaya… Adil’i durduracak cevabı verecek olan Eşref gelir ve oradan bir geçmiş yüzleşmesiyle karşı karşıya kalır. Bütün herkes Serhan’ın teslim olması karşısında şaşkın ve üzgünken, Güven’i oyun dışı bırakmaya kararlı Serhan daha hapse adımını atmadan yeni bir planın tohumlarını ekmiştir. Bu planı için dışarıdaki eli olarak Yaman Ali’yi seçecektir. Serhan’ın planladığı tüm süreçte, planın dışında geçmişten biriyle yolları kesişir.

YABANİ 14. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 14. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

FOX TV 12 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yerli Sinema Çakallarla Dans 6

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Hudutsuz Sevda

04:45 Kefaret

06:00 Yabani







