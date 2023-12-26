YABANİ 16. BÖLÜM CANLI İZLE! Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte son bölüm özeti ve 26 Aralık FOX TV yayın akışı!

Yabani 26. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Peki, Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Yabani son bölüm özeti ve 26 Aralık 2023 Salı FOX TV yayın akışı...

YABANİ DİZİSİ 16. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 15. bölümünde;

Yaman Ali, Asi ve Cesur bu yas duygusu altında farklı yönlere dağılırlar. Asi soluğu gettoda alırken onu yalnız bırakmayacak suç ortağı Alaz yanında olacaktır. Alaz ve Asi ikilisi bu sefer de Alaz’ın cehenneminde yanacaklardır. Alaz Asiden, Asi de Alazdan beklemediği bir hareket görecektir. Cesur ise Umut’un ölümünden büyük pişmanlık duyar ve kendini pisliğin içinde bulacaktır. Gözlerini açtığında Çağla onun yanında olsa da; bu rüyadan onu Serhan uyandıracak ve Cesur’a başka bir motivasyon katacaktır, istemeden de olsa… Bu motivasyon Cesur’un adım atmaktan çekindiği yollara gitmesine sebep olacaktır. Günün sonunda Asi ve Cesur kendi evlerinde tekrar buluştuklarında Umut’un yokluğu yüzlerine tokat gibi çarpacaktır.

YABANİ 16. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 16. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

FOX TV 26 ARALIK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Kızıl Goncalar

YABANİ DİZİSİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

Halit Özgür Sarı- Yaman

Simay Barlas - Rüya

Yurdaer Okur - Serhan Soysalan

Bertan Asllani - Alaz Soysalan

Şebnem - Şebnem Hassanisoughi Bilgiç







