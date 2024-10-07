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Yabani dizisindeki skandal kadın cinayeti sahnesine tepki yağdı! 'Leş bir senaryo...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 09:32
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Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın‘nın yer aldığı Yabani dizisinin yeni bölümünde öldürülen Rüya karakterinin cesediyle çekilen sahneye tepki yağdı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün üzerine bu sahnenin yayınlanması eleştirildi.

Yabani dizisindeki skandal kadın cinayeti sahnesine tepki yağdı! 'Leş bir senaryo...'

Beyoğlu'ndaki sapıklar, ardından Fatih'te işlenen iki kadın cinayetiyle adeta yasa boğulduk. Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katletmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadın cinayetleriyle sarsıldığımız bu günlerde ise televizyon ekranlarında yine kadın cinayetleri izletildi.

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın‘nın yer aldığı Yabani dizisi skandal bir sahneyle gündem oldu.

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"GÖMÜLMEYİ HAK ETMİYOR!"

Fatih'te yaşanan cinayetlerin ardından Yabani, yeni bölümüyle cumartesi akşamı seyirciyle buluştu. Dizide, geçtiğimiz hafta Hande'nin öldürmesiyle ayrılan Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya karakterinin gömülme sahnesi çok konuşuldu. Hande, sahnede öldürdüğü Rüya için "Bu kız gömülmeyi bile hak etmiyor, götürün çöpe atın." deyince tepki çekti.

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Sosyal medyada gündem olan bu sahneyi ise birçok kullanıcı "Sahneyi çıkarabilirdiniz." diyerek eleştirdi. Tepki yağan o sahneye yapılan yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Simay Barlas yabani dizisi
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