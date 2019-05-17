YEMEK

Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Yeterli ve dengeli beslenmenin sonucunda çelik gibi sağlam bir vücut elde edebilirsiniz, ve bu durum gerçekten de sizin elinizde. İşte çiriş otu da sağlığınızı sigortalayan önemli bir şifacı.

Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası

Yabani pırasa, güllük, kiriş ve sarı zambak olarak da bilinen çiriş otu Doğu Anadolu'nun şifalı bitkilerinden biridir. Mart ve nisan ayında çıkmaya başlayan bu ot son dönemin en popüler bitkilerinden.

Anadolu'nun dört bir yanında da yetişebilen bu dağ otu karlar eridikten sonra kendini gösteriyor. Zambakgiller ailesine ait olan çiriş otu, C vitamini açısından son derece zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren dağ otu aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonuyla da mücadele ederek hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde beyaz kan hücrelerini artırır ve vücuttaki mikropları öldürür.

bağışıklık

Romatizma ağrıları çekiyorsanız bunun için çiriş otundan faydalanabilirsiniz. Son derece zor olan romatizmal ağrılara karşı şifalı olan çiriş otunu kaynatıp balla karıştırdıktan sonra tüketin.

romatizma

Çiriş otu basurun da çözümü olabilir. Bunun için kaynattığınız çiriş otu suyunu aç karna içmeniz gerekmektedir. Eğer basurun başlangıcındaysanız bu doğal kürü denemenizde fayda var.

Adet düzenleyici ve idrar söktürücü etkisi vardır.

ağrı

Çiriş otunu sirkeyle kaynattığınızda ise saçkıran illetiyle mücadele edebilirsiniz. Bunun için hastalıklı bölgeye çiriş otu suyuyla pansuman yapabilirsiniz. Saç kıranın yanı sıra egzama ve sivilce sorunlarının da çiriş otu yardımıyla üstesinden gelebilirsiniz.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
İftardan sonra yiyenler dikkatİftardan sonra yiyenler dikkat
Kansere karşı doğal ilaçKansere karşı doğal ilaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ciris otu çiriş otu neye iyi gelir çiriş otu faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan ayında tatlı tercihiniz hangisi?

İftardan sonra yiyenler dikkat

Hurma gençlik iksiri

Kansere karşı doğal ilaç

Güllacın tahtına aday Egeli rakipler: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Bu tatlı güllacı tahtından etti! Tadına bakan...

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Yaz aylarında beslenmeye dikkat

Beslenme ve diyet uzmanları uyardı: Yaz aylarında mutlaka tüketin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.