Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası

Yabani pırasa, güllük, kiriş ve sarı zambak olarak da bilinen çiriş otu Doğu Anadolu'nun şifalı bitkilerinden biridir. Mart ve nisan ayında çıkmaya başlayan bu ot son dönemin en popüler bitkilerinden.

Anadolu'nun dört bir yanında da yetişebilen bu dağ otu karlar eridikten sonra kendini gösteriyor. Zambakgiller ailesine ait olan çiriş otu, C vitamini açısından son derece zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren dağ otu aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonuyla da mücadele ederek hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde beyaz kan hücrelerini artırır ve vücuttaki mikropları öldürür.

Romatizma ağrıları çekiyorsanız bunun için çiriş otundan faydalanabilirsiniz. Son derece zor olan romatizmal ağrılara karşı şifalı olan çiriş otunu kaynatıp balla karıştırdıktan sonra tüketin.

Çiriş otu basurun da çözümü olabilir. Bunun için kaynattığınız çiriş otu suyunu aç karna içmeniz gerekmektedir. Eğer basurun başlangıcındaysanız bu doğal kürü denemenizde fayda var.

Adet düzenleyici ve idrar söktürücü etkisi vardır.

Çiriş otunu sirkeyle kaynattığınızda ise saçkıran illetiyle mücadele edebilirsiniz. Bunun için hastalıklı bölgeye çiriş otu suyuyla pansuman yapabilirsiniz. Saç kıranın yanı sıra egzama ve sivilce sorunlarının da çiriş otu yardımıyla üstesinden gelebilirsiniz.

