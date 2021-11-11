Her çeşidiyle gönlümüze taht kuran kızartmalar çoğu evin en çok tüketilen yemekleri arasında. Hem tek başına hem de yemeklerin yanında tercih ettiğimiz kızartmalar, bazen bizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Yağ çekince kızarttığımız patlıcanın, köftenin veya hamur işinin tadını almak isterken yağ tadı alıyoruz. Peki bu durumu nasıl aşabiliriz? Karşınızda yağ çekmeden çıtır çıtır kızartmalar yapmanın yolları...

1. Isıya dayanıklı yağlar seçmek kızartmalarınızın lezzetini artırıyor

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Çoğunluğumuz önemsemiyoruz ama yağ seçimi kızartmalar için oldukça kritik bir nokta. Bu nedenle yağ seçimine özellikle önem vermek gerekiyor. Sıklıkla kullandığımız ayçiçeği veya mısır özü yağları ısıya çok dayanıklı değil. Oysa yağın ısıya karşı dayanma süresi yüksek olduğunda yanması da gecikir. Böylece istediğiniz kıvama daha yakın ve daha lezzetli kızartmalar servis edersiniz. Kızartmalarının çıtırlığına doyamadığımız fast food sektöründe ise fındık yağının tercih edildiği biliniyor.

Siz de daha lezzetli ve daha çıtır kızartmalar yapmak istiyorsanız, fındık yağına ulaşmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

2. Sebzeleri aynı büyüklükte doğramak daha çıtır kızartmalar elde etmeyi sağlıyor

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Kızartmak istenilen sebzelerin düzgün bir şekilde doğranması da yağ çekmeden kızarması için önemli noktalardan biri. Farklı boyutlarda doğranmış olan sebzeler kızartmanın çıtırlık oranını etkiliyor. Örneğin, patates kızartması yaparken patatesleri birbirlerine eşit olacak büyüklüklerde doğramazsak bazı patatesler kızarırken diğerleri henüz kızarmamış oluyor. Bütün patateslerin kızarmasını beklerken de pişmiş olanlar içine yağ çekmeye başlıyor. Bu yüzden de içine yağ çekmiş patates kızartmaları servis etmek durumunda kalıyoruz. Sebzeleri eşit şekilde doğramak ve daha çıtır kızartmalar elde etmek ise oldukça basit.

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3. Yağı olabildiğince kızdırmak kızartma yiyenleri mutlu ediyor

Kızgın yağ, elbette ki kızartmanın püf noktalarından biri. Yiyeceklerinizi henüz soğuk olan bir yağın içine attığınızda kızarmaya başlamak yerine yağ çeker. Bu durum da yumuşak kızartmalar yememize sebep olur. Bu nedenle kızartmaya başlamadan önce yağınızın kızgın olduğundan emin olmanız gerekir. Kızmış yağın ortalama 180 derece olması gerektiği söylenebilir. Dijital gıda termometresi kullanarak yağın derecesini ölçmek ise oldukça basit bir işlem.

Siz de çıtır çıtır patatesler yapabilmek için yağınızın derecesinden emin olmak istiyorsanız, mutlaka kullanmanız gereken dijital gıda termometresi için tıklayın.

4. Sıcak hava fritözü kullanmak kızartmaları hem lezzetli hem de daha sağlıklı hale getiriyor

Yağ çekme ihtimalini sıfıra indiren sıcak hava fritözlerini kullanmak, lezzetli kızartmalar servis etmenize imkan tanıyor. Yağ yerine sıcak hava kullanarak pişirme işlemini gerçekleştiren bu fritözler, sevdiğiniz tat ve kıvamda kızartmaları masanıza getiriyor. Balık, patates, et ve köfte gibi farklı malzemeler için ayrı sıcaklık derecelerini kullanan sıcak hava fritözü, hem sağlıklı hem de lezzetli kızartmalar yapıyor. Siz de kızartmanız çıtır çıtır ve yağsız olsun istiyorsanız ama bir sıcak hava fritözünüz yoksa geç değil!

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5. Fritöz tencereyle kızartma yapmak tadına doyamayacağınız lezzetler sunuyor

Termometresiyle ve süzgeciyle entegre halde kullanılan fritöz tencereler de kızartma işlemini oldukça kolaylaştırıyor. Termometresi sayesinde 200 dereceye kadar sıcaklık kontrolü yapabilen tencere, yağı kontrol ederek doğru sıcaklıkta ve çıtır çıtır kızartmalar yapmanıza olanak veriyor. Yağ filtresi rafı sayesinde kızarttığınız yiyeceklerde bulunan yağın fazlasının süzülmesini sağlıyor ve kızartmanızın daha yağsız hale gelmesine de yardımcı oluyor. Kendi ocağınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz fritöz tencereler, tadına doyum olmayan lezzetleri oldukça pratik bir şekilde hazırlamanıza imkan tanıyor.

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6. Evin içinde bile mis gibi kokan kızartmalar yapın

Özellikle köfte, tavuk, sucuk ve balık gibi et ürünlerinin kızartmalarını sevmeyen biri muhtemelen çok azdır. Bu elektrikli ızgara sayesinde evinizin içinde, dumansız ve kötü kokular olmadan ızgara yapmak mümkün oluyor. Özellikle yağda kızartmalar yaptığımız zaman evi saran kötü kokuların aksine bu ürün mutfağınızı mis gibi kokutan, yağsız ve istediğiniz çıtırlıkta ızgaralar yaparak sofraları şenlendiriyor.

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7. Yapışmaz tavalar çok konforlu

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Kızartma yapacağınız tavaya karar vermek de kızartma yapmanın püf noktalarından biri. Eğer seçtiğiniz tavanın tabanı yapışabilir bir materyalden yapıldıysa kızartma işleminiz oldukça zorlaşıyor. Yani çıtır çıtır ve lezzetli kızartmalar yapmak istiyorsanız, tabanı yapışmayan ve ısıya dayanıklı bir materyalden üretilmiş tavaları seçmeniz gerekiyor. Yapışmayan tava kullanımı kızartma sonrası temizlik sürecini de kolaylaştırıyor. Doğru yağ miktarı ve doğru tava seçimiyle aradığınız kızartma lezzetine de ulaşılabiliyor.

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8. Döküm tavalar bu konuda da kahraman!

Döküm tavalar, yapışmaz ve sağlıklı yüzeyleri sayesinde az yağlı kızartmalar yapabilme imkanı sunuyor. Isıyı eşit olarak yayma özelliğine sahip olan döküm tavalar, pişirmek istediğiniz yiyeceklerin aynı oranda pişmesine olanak tanıyor. Birçok pişirme yönteminde kullanılan döküm tavalar, kızartma yaparken de sizin en büyük kurtarıcınız olabilir! Yağı sağlıklı şekilde ısıtıyor ve kızartılacak olan malzemeleri de aynı oranda kızartıyor. Böylece lezzetli, eşit pişmiş ve yağ çekmemiş kızartmaları doya doya yiyebiliyoruz.

Siz de sağlıklı ve kolay kızartmalar yapmak için tek ihtiyacınızın döküm tava olduğuna karar verdiyseniz, haydi incelemeye!

9. Tost makinesi de işe yarıyor

Çok yağlı olduğu için kızartmalardan uzak duruyorsanız, tost makinesinde kızartma yapmak aradığınız yöntem olabilir. Sebzelerinizin önünü ve arkasını az miktarda yağ ile yağladıktan sonra tost makinesine koyarak rahatlıkla kızartma yapabilirsiniz. Tavuk ve köfte gibi yiyecekler ise hiç yağ kullanmadan kızartılabiliyor. Tost makinesinde kızartma yöntemi özellikle sağlıklı beslenenlerin ve diyet yapanların işine yarıyor.

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10. Sadece fırınınızı ısıtmak yeterli



Az yağlı, çıtır çıtır ve pratik kızartmalar elde etmek için en iyi yöntemlerden biri de fırın kullanmak. Fırın sayesinde yağ tadı almadan ve tencereden sıçrayan yağ artıklarıyla uğraşmadan lezzetli kızartmalar yapılabiliyor. Az yağla harmanladığınız sebzeler ya da sosladığınız tavuk ve köfteler, fırında kolaylıkla kızarıyor. Böylece lezzetli kızartmalar yapmak için geriye kalanlar ise tepsi, yağlı pişirme kağıdı ve önceden ısıtılmış fırınınız oluyor.

Siz de sağlıklı, az yağlı ve tadı damağınızı şenlendirecek lezzetler yakalamak istiyorsanız ve bunun için bir fırına ihtiyacınız varsa buyurun tıklayın!



