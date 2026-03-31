Yağ çekmeyen hafif pişi yapmanın 5 altın kuralı! Ustalar bu tekniği uyguluyor

Pişiyi hem çıtır hem de yağsız yapmak sandığınız kadar zor değil. Bahsedeceğimiz birkaç püf noktası sayesinde bulutlar kadar hafif pişiler hazırlayabilirsiniz.

HAMURUN KIVAMI HER ŞEYİ BELİRLER

Pişinin yağ çekmemesi için ilk dikkat edilmesi gereken nokta hamurun kıvamıdır. Çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur, kızartma sırasında fazla yağ emer. Bu nedenle hafif ele yapışan ama toparlanabilen, orta sertlikte bir hamur hazırlanmalıdır.

Hamuru yoğurduktan sonra en az 20-30 dakika dinlendirmek de oldukça önemlidir. Dinlenen hamur daha dengeli kızarır ve yağ çekmez.

YAĞIN SICAKLIĞI KRİTİK

Pişi yaparken en sık yapılan hatalardan biri yağın yeterince ısınmadan hamurun içine atılmasıdır. Soğuk ya da yeterince kızmamış yağ, hamurun sünger gibi yağı çekmesine neden olur.

Yağın ideal sıcaklıkta olup olmadığını anlamak için küçük bir hamur parçası atabilirsiniz. Hızlıca yüzeye çıkıyorsa yağ hazır demektir.

DOĞRU YAĞ VE TAVA SEÇİMİ

Kızartma için derin ve geniş bir tava tercih edilmelidir. Pişilerin yağın içinde rahatça yüzebilmesi gerekir. Ayrıca ayçiçek yağı gibi yüksek ısıya dayanıklı yağlar kullanılmalıdır.

Yağın miktarı az olursa pişiler yağı daha fazla çeker. Bu nedenle kızartma işlemi için yeterli miktarda yağ kullanılması gerekir.

HAMURU İNCE AÇMAYIN

Pişi hamurunu çok ince açmak, kızartma sırasında daha fazla yağ çekmesine neden olur. Orta kalınlıkta açılan hamur, içinin güzel kabarmasını sağlar ve daha az yağ emer.

FAZLA YAĞI MUTLAKA ALIN

Pişiler kızardıktan sonra doğrudan servis etmek yerine kağıt havlu üzerine alınmalıdır. Bu işlem, yüzeyde kalan fazla yağın emilmesini sağlar ve daha hafif bir sonuç elde edilir.