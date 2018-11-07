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Yağ yakmak isteyenlere duyurulur: Belinizi 5 cm incelten çay

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Aldığınız kilolar sizin de bel ve karın bölgenizde toplanıyorsa bu incelten etkiye sahip çayı mutlaka denemelisiniz!

Yağ yakmak isteyenlere duyurulur: Belinizi 5 cm incelten çay

Elma tipi bir vücuda sahipseniz yağlanmanız genellikle bel ve karın bölgesinde oluşacaktır. Eğer fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız diyetinize bu bahsedeceğimiz inceltici çay tarifini eklemelisiniz.

göbek

Motivasyonunuzu kaybetmemek ve vezgeçmemek için şunu bilmelisiniz; kalıcı değişimler için hemen sonuç almayı beklemeyin. Diyetten ve egzersizlerinizden vazgeçmeyin. Beslenme programınıza dahil edeceğiniz inceltici çay ile kalıcı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyin. Evet, hızlı bir şekilde sonuç almak zor ancak yardımcı çay sayesinde metabolizmanızı olduğundan biraz daha fazla harekete geçirmeniz mümkün.

defne

İnceltici çayı hazırlarken tarçın ve defne yaprağından faydalanacağız. Bel bölgesindeki yağları yakan çayın aynı zamanda iltihabı azaltıcı etkisi de olacaktır. Metabolizma hızlandırıcı bir etkiye sahip olan tarçın aynı zamanda kan şekerini kontrol altında tutuyor. İdrar sökücü ve enfeksiyon giderici etkisiyle de vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

tarçın

Defne yaprağı ise sindirim sistemini düzenliyor ve bağırsak fonksiyonlarını onarıyor. İltihap giderici etkisiyle de vücuttaki atık maddelerin giderilmesini sağlıyor. Defne yaprağının iştah kesme özelliği de mevcut. Tüm bu etkilerinin yanı sıra defne yaprağı iyi bir sakinleştirici.

Çayın tarifine geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var; bel incelten çay tek başına faydalı olmayacaktır. Çayı içerken muhakkak beslenme planınızı gözden geçirmelisiniz.

Bel incelten çay tarifi:

dd

Malzemeler:
500 ml su
5 gram toz tarçın
6 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle 500 ml suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında içine defne yapraklarını ve toz tarçını ilave edin. Malzemeleri ekledikten sonra suyun altını en kısık seviyeye getirin. İki, 3 dakika sonra altını kapatın ve çayı dinlendirmeye bırakın.

Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra çayı süzün. Çayı aç karnına tüketin. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da bir rahatsızlığınız varsa çayı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın.

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