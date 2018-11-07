Yağ yakmak isteyenlere duyurulur: Belinizi 5 cm incelten çay

Elma tipi bir vücuda sahipseniz yağlanmanız genellikle bel ve karın bölgesinde oluşacaktır. Eğer fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız diyetinize bu bahsedeceğimiz inceltici çay tarifini eklemelisiniz.

Motivasyonunuzu kaybetmemek ve vezgeçmemek için şunu bilmelisiniz; kalıcı değişimler için hemen sonuç almayı beklemeyin. Diyetten ve egzersizlerinizden vazgeçmeyin. Beslenme programınıza dahil edeceğiniz inceltici çay ile kalıcı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyin. Evet, hızlı bir şekilde sonuç almak zor ancak yardımcı çay sayesinde metabolizmanızı olduğundan biraz daha fazla harekete geçirmeniz mümkün.

İnceltici çayı hazırlarken tarçın ve defne yaprağından faydalanacağız. Bel bölgesindeki yağları yakan çayın aynı zamanda iltihabı azaltıcı etkisi de olacaktır. Metabolizma hızlandırıcı bir etkiye sahip olan tarçın aynı zamanda kan şekerini kontrol altında tutuyor. İdrar sökücü ve enfeksiyon giderici etkisiyle de vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Defne yaprağı ise sindirim sistemini düzenliyor ve bağırsak fonksiyonlarını onarıyor. İltihap giderici etkisiyle de vücuttaki atık maddelerin giderilmesini sağlıyor. Defne yaprağının iştah kesme özelliği de mevcut. Tüm bu etkilerinin yanı sıra defne yaprağı iyi bir sakinleştirici.