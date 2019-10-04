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Yağış Edirne'de etkisini göstermeye başladı! İstanbullular dikkat!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne Keşan'da hava sıcaklığı 26 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısında bulunmuş ve ilk başta Trakya ve Kıyı Ege'de etkili olacağını belirtmişti.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

YOLLAR VE ALT GEÇİTLER SU ALTINDA KALDI

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç büfenin çatısına, bir diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı!Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı!

SAÇAK ALTLARINA SIĞINDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'DA AKŞAM ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağışlı havanın İstanbul'a yaklaştığı görülüyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
yağış meteoroloji genel müdürlüğü istanbul

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