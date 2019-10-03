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Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 03.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Türkiye yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Rüzgarın yağışlı hava ile etkisini göstereceği yer yer hızını 50/80 km çıkaracağı belirtildi.

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Türkiye, yarın akşamdan itibaren yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Fırtına ve yağış uyarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR"

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakması tahmin ediliyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Trakya ile Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkatMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

METEOROLJİ1

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Yağışlı sistemin pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü batı bölgelerimizde, Pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR HIZINI YER YER ARTIRACAK

Rüzgarın yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."**

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Anahtar Kelimeler:
yağış fırtına

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