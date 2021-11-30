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Yağlama nasıl yapılır? Yağlama malzemeleri neler?

30.11.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin en sevilen yemeklerinden biri olan yağlamanın tarifi merak konusu oldu. Bol yağlı ve kıymalı harcıyla nefis lezzete sahip olan yağlama lahmacuna benzer. Yarım paket yaş maya, 4 su bardağı un, 300 g kıyma, 2 soğan yağlama yapmak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte yağlama tarifi!

Yağlama nasıl yapılır? Yağlama malzemeleri neler?

Genellikle kahvaltı sofralarında yer alan veya çayın yanında ikram edilen yağlamanın bir porsiyonunda 550 kalori bulunuyor. Bir dilim yağlama ise yaklaşık 70 kalori. Yağlamanın hamurunu açarken kalın ya da inca olmamasına dikkat edin. İkisinin arasında kıvamı tutturmaya çalışın. İşte yağlama tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ

Bazlama hamuru için:

  • 1 çay bardağı su
  • 4 su bardağı un
  • Yarım paket yaş maya
  • Bir tutam tuz

Harcı için:

  • Yarım çay bardağı Ayçiçek Yağı
  • 300 g kıyma
  • 30 g Margarin
  • Tuz
  • Yarım çay bardağı su
  • Bir yemek kaşığı salça
  • 2 soğan
  • Karabiber
  • 3 domates

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamurunu hazırlamak için malzemeleri bir kaba alın ve yoğurun. Üzerini nemli bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Hamur mayalandığında küçük bezelere ayırın. Merdane yardımıyla 15 cm çapında açın. Tavayı margarin ile yağlayıp hamurun iki yüzünü de pişirin.

İç harcını hazırlamak için margarini bir tencerede eritin, kıymayı ilave edin ve kavurun. Yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız domates ve Ayçiçek Yağını ekleyin, pişirmeyi sürdürün. Yarım çay bardağı su ilave edin. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Kıymalı harcı yağlamaların arasına sırasıyla koyup üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.


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Kayseri
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