Yağlama nasıl yapılır? Yağlama malzemeleri neler?

Genellikle kahvaltı sofralarında yer alan veya çayın yanında ikram edilen yağlamanın bir porsiyonunda 550 kalori bulunuyor. Bir dilim yağlama ise yaklaşık 70 kalori. Yağlamanın hamurunu açarken kalın ya da inca olmamasına dikkat edin. İkisinin arasında kıvamı tutturmaya çalışın. İşte yağlama tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ

Bazlama hamuru için:

1 çay bardağı su

4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

Bir tutam tuz

Harcı için:

Yarım çay bardağı Ayçiçek Yağı

300 g kıyma

30 g Margarin

Tuz

Yarım çay bardağı su

Bir yemek kaşığı salça

2 soğan

Karabiber

3 domates

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamurunu hazırlamak için malzemeleri bir kaba alın ve yoğurun. Üzerini nemli bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Hamur mayalandığında küçük bezelere ayırın. Merdane yardımıyla 15 cm çapında açın. Tavayı margarin ile yağlayıp hamurun iki yüzünü de pişirin.

İç harcını hazırlamak için margarini bir tencerede eritin, kıymayı ilave edin ve kavurun. Yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız domates ve Ayçiçek Yağını ekleyin, pişirmeyi sürdürün. Yarım çay bardağı su ilave edin. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Kıymalı harcı yağlamaların arasına sırasıyla koyup üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



