Yağmur Sarıoğlu’ndan bebeğiyle birlikte öncesi sonrası pozu

Uzun yıllar Galatasaray formasını giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuklarını kucaklarına almıştı.

Hız tutkusu ve adrenalin sporlarına olan merakıyla gündemden düşmeyen Yağmur Sarıoğlu, bu sefer bebeğiyle birlikte verdiği pozla gündeme geldi. Doğum kilolarından çabuk kurtulmuş gibi görünen Yağmur Sarıoğlu fotoğrafını, “İçeride 9 aylık, dışarıda 9 aylık” notuyla paylaştı.

İlk çocukları Sarp’ı 2011 yılında kucağına alan Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda da yeni aldığı motosikletiyle gündeme gelmişti.

