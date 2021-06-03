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Yağmur Sarıoğlu’ndan bebeğiyle birlikte öncesi sonrası pozu

03.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Yağmur Sarıoğlu, doğum kilolarını hızla vermiş görünüyor. Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evli olan Yağmur Sarıoğlu bebeğiyle birlikte verdiği pozunu “İçeride 9 aylık, dışarıda 9 aylık” notuyla paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu’ndan bebeğiyle birlikte öncesi sonrası pozu

Uzun yıllar Galatasaray formasını giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu çifti geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuklarını kucaklarına almıştı.

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Hız tutkusu ve adrenalin sporlarına olan merakıyla gündemden düşmeyen Yağmur Sarıoğlu, bu sefer bebeğiyle birlikte verdiği pozla gündeme geldi. Doğum kilolarından çabuk kurtulmuş gibi görünen Yağmur Sarıoğlu fotoğrafını, “İçeride 9 aylık, dışarıda 9 aylık” notuyla paylaştı.

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İlk çocukları Sarp’ı 2011 yılında kucağına alan Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz haftalarda da yeni aldığı motosikletiyle gündeme gelmişti.

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