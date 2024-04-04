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Yağmur Sarnıç 'Kaset şantajı' iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı! Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 16:02
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Emre Aşık ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Yağmur Sarnıç şimdilerde yeniden gündemde. Sarnıç'ın Survivor'da aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria hakkında ortaya attığı iddialar ağızları açık bıraktı. Kaset şantajı iddiası sosyal medyayı salladı.

Yağmur Sarnıç 'Kaset şantajı' iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı! Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kendini tutamadı

Emre Aşık ile olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç şimdilerde Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi.

'FUHUŞ YAPTIĞINA VE TEMİN ETTİĞİNE...'

Yağmur Sarnıç eski dostu olan Beria Özden'in Yunus Emre'ye kaset şantajı yaparak evlendiğini öne sürdü.

yunus emre eşi

Sarnıç'ın "Bu kadın ona şantaj yapıyor üzerinden prim yaparak ünlü olma peşinde, benim bunun fuhuş yaptığına ve temin ettiğine dair kayıtlarım ve tanıklarım var" demesi herkesi şoke etti.

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Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise iddialara karşı açıklama yaptı ve Yağmur Sarnıç'ın ortalığı karıştırarak prim yapmaya çalıştığını söyledi.

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'MAHKEMEYE VERECEĞİM'

Söylemezsem Olmaz sunucularından Yağmur Çevik Beria Özden'in kendisine mesaj attığını ve 'Yağmur'u hepimiz tanıyoruz. Durup durup birine sarar. Açıklama bile yapmak istemiyorum. Mahkemeye vereceğim' dediğini söyledi.

Vitrin


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survivor Yunus Emre Yağmur Sarnıç sosyal medya evlendi
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