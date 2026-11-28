Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu öncesinde yurdun birçok bölgesi için yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sağanak ve fırtınanın etkili olması beklenirken, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların düşerek kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

MARMARA'DA FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara'da rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgâr hızının saatte 50 ila 90 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Edirne ve Kırıklareli için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI PAZA GÜNÜ ÇAKILACAK

Meteoroloji'nin tahminine göre hava sıcaklıkları bugün yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredecek.

Ancak pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak sıcaklık düşüşünün hissedilir derecede olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 28 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 10 ila 16 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

29 Kasım Pazar günü ise İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 10-12 derece civarında seyredeceği, yağışla birlikte hissedilen sıcaklığın da düşeceği öngörülüyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE PUS GÖRÜLECEK

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini bildirdi. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da görüş mesafesinin azalabileceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara: Trakya, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Ege: Muğla kıyılarında öğle saatlerinden sonra sağanak beklenirken diğer kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz: Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu hava beklenirken bölge genelinde pus ve sis görülebilecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilecek.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken bölge genelinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin kuzeyinde pus ve sis görülebilecek.