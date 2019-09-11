Yağmur Taktaş'tan Emre Mor açıklaması! 'Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden Yağmur Taktaş, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına katıldı. Emre Mor ile açıklamalarda bulunan Taktaş, daha önce Emre ile görüştüklerini itiraf etti.

Yağmur Taktaş açıklamasında şunları söyledi:

"Emre Mor iyi bir futbolcu. Ülkemize yeni geldi. 2 milyon takipcisi var. Bana kendisi mesaj attı.

EMRE BENDEN KÜÇÜK!

Konuştuğumuzda daha önce de görüştüğümüzü söyledi. Ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyorum. "



