Mynet Trend

Yağmur Taktaş'tan Emre Mor açıklaması! 'Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Galatasaray’a transfer olan Emre Mor’un Yağmur Taktaş'a attığı mesajlar ifşa olmuştu. Taktaş gündem olunca açıklama yapmayı ihmal etmedi! İşte gündem olan o sözler...

Geçtiğimiz günlerde Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden Yağmur Taktaş, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına katıldı. Emre Mor ile açıklamalarda bulunan Taktaş, daha önce Emre ile görüştüklerini itiraf etti.

Yağmur Taktaş açıklamasında şunları söyledi:

"Emre Mor iyi bir futbolcu. Ülkemize yeni geldi. 2 milyon takipcisi var. Bana kendisi mesaj attı.

110920191209337190445

EMRE BENDEN KÜÇÜK!

Konuştuğumuzda daha önce de görüştüğümüzü söyledi. Ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyorum. "


PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'
Hamilelik yanıtı İdo'dan: Cahil insanlar değilizHamilelik yanıtı İdo'dan: Cahil insanlar değiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Yağmur Taktaş Yağmur Taktaş emre mor

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

İBB TV'de logo değişimi!

İBB TV'de logo değişimi!

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğba Ekinci'den ilginç masaj notları: Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor...

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

Yasemin Şefkatli'nin hamilelik haberlerine İdo'tan tepki!

Hamilelik yanıtı İdo'dan: Cahil insanlar değiliz

Billur Kalkavan Buse Varol'a sert çıktı!

'40 gün kendim baktım' dedi! Kalkavan sert çıktı

Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott ile Playboy’a poz verdi

Sevgilisiyle Playboy’a verdiği poz olay oldu

Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı

Verdiği sözü tuttu, direk dansı yaptı

Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.