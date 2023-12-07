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Yağmur Tanrısevsin fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

07.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Ayşe Yılmaz Sancakzade' karakteri ile büyük beğeni toplayan Yağmur Tanrısevsin fırından ekmek aldığı kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

Uzun süredir ekranda yer almayan Yağmur Tanrısevsin son olarak Pantene Altın Kelebek ödül töreninde dikkat çekmişti. Doğu Demirkol ile birlikte "Yaşam Koçu" projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu son paylaşımıyla dile düştü.

Yağmur Tanrısevsin son paylaşımında fırından ekmek aldığı anları paylaştı.

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Yağmur Tanrısevsin'in ekmek alma kombini ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Külot trendine uyan oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

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Adeta bir davete gider gibi fırına giderek ekmek alan ve o anları da paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e "Babamın terlikleri ve eşofmanım guruptan ayrıldı", "Kadın çok şık", "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

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