Yağsız bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patatesli muffin oldukça pratik tarifiyle kısa sürede hazırlanabilir. Bu tarif, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olabilir. Her haliyle güzel olan patatesi bir de böyle deneyin. İşte patatesli muffin tarifi ve malzemeleri...

PATATESLİ MUFFİN MALZEMELERİ

1 adet büyük boy patates

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

1,5 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 dal maydanoz (İsteğe bağlı)

PATATESLİ MUFFİN TARİFİ

Patatesi soyup ince bir kare halinde doğrayın. Ardından maydanozu da ince bir şekilde doğrayın. Doğranmış patates ve maydanozu kaba alın ve beyaz peyniri iyice ufalayın. İçerisine yumurta, tuz, süt ve unu içerisine ekleyin. Karışımı silikon muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Afiyet olsun...

