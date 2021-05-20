Yahyo Pulatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Akşah kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Akşah karakterine hayat verecek Yahyo Pulatov'un hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yahyo Pulatov kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Akşah kimdir?

YAHYO PULATOV KİMDİR?

2021 yılında ATV'de yayınlanacak olan Mendirman Celaleddin diğer ismiyle Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Bozdağ Film imzalı ve ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan bir televizyon dizisidir.

Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan başarılı yapımın, yönetmenliğini Metin Günay yapmaktadır. Yahyo Pulatov ismindeki başarılı oyuncu, Özbek'tir ve tarih - kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi olan yapımda Akşah rolü ile yer alacaktır. Oyuncunun doğum tarihi, ailesi ve eğitim hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Pulatov, şu Instagram hesabını kullanmaktadır: YAHYO PULATOV INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır