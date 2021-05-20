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Yahyo Pulatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Akşah kimdir?

20.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yakın zamanda yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Akşah karakterini canlandıracak olan Yahyo Pulatov'un biyografisi merak ediliyor. Yahyo Pulatov kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Akşah kimdir soruları en çok araştırılan sorulardan. Peki Yahyo Pulatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Akşah kimdir? İşte yanıtı...

Yahyo Pulatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Akşah kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Akşah karakterine hayat verecek Yahyo Pulatov'un hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yahyo Pulatov kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Akşah kimdir?

YAHYO PULATOV KİMDİR?

2021 yılında ATV'de yayınlanacak olan Mendirman Celaleddin diğer ismiyle Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Bozdağ Film imzalı ve ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan bir televizyon dizisidir.

bozkir-arslani-celaleddin-aksah-kimdir

Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan başarılı yapımın, yönetmenliğini Metin Günay yapmaktadır. Yahyo Pulatov ismindeki başarılı oyuncu, Özbek'tir ve tarih - kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi olan yapımda Akşah rolü ile yer alacaktır. Oyuncunun doğum tarihi, ailesi ve eğitim hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Pulatov, şu Instagram hesabını kullanmaktadır: YAHYO PULATOV INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Javakhir Zakirov: Cengiz Han
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
Feruza Normatova: Şirin
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Yahyo Pulatov: Akşah
Mehmet Pala: Otkır

aksah-kimdir

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Harzemşahlar Devleti’nin son lideri olan Celaleddin Harzemşah’ın hayatını anlatmaktadır. Celaleddin Harzemşah yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir etmiş olan gerçek bir kahraman ve devlet adamı olarak bilinmektedir.


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