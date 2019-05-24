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Yakaladığı güvercini balkona getirip böyle yedi!

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YAŞAM  | 24.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Yakaladığı güvercini balkona getirip böyle yedi!

Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayıp apartmanlarda yaşamaya çalışıyorlar.

Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi’nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.

Sosyal medyada o anları paylaşan Avukat Emre Ayan, “Küçük oğlum aradı ‘baba balkona kuş kondu’ dedi. ‘Tamam yavrum’ dedim. Bir daha aradı ‘baba kuş kuşu yiyor’ dedi. Anlayamadım ‘video çek, bana gönder’ dedim ve manzara bu. National Geographic Kayseri” yorumu yaptı.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri alaca doğan güvercin küs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mermerle oydunuz dağları,yaban ,yerli hayvan ,gün gelecek sizin gozunuzu oyacak
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