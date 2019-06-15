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Yakaladığı yılana elini ısırttı

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GÜNDEM  | 15.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Suriyeli çobanın dağda bulduğu yılanla oynaması, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yakaladığı yılana elini ısırttı

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Suriyeli bir kişi bulduğu yılanla oynamaya başladı. Buldukları yılana elini dişleten çoban yürekleri ağızlara getirdi.

'BİZİM AİLEYE YILANLAR ZARAR VERMİYOR'

O anları köy sakinleri cep telefonu ile saniye saniye görüntülerken, hastaneye gitmeyen ve kendisini ısıran yılanın kendisine zarar vermediğini söyleyen çoban, yılanı öldürmeyeceğini ifade etti.

Daha önce de bulduğu yılanla oynayan çoban, yılanın kendisini ısırmasının ardından "Dedem tarafından okunmuşuz bizim aileye yılanlar zarar vermiyor" demişti. (İHA)

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Elazığ yılana kendini ısırttı

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