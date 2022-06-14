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Yakaladıkları dev balığın midesinden cinsel ilişki oyuncağı çıktı! “Eşim hemen kızımın gözlerini kapattı”

14.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde bulunan Ohia nehrine balık tutmaya giden iki adam ilginç bir durumla karşılaştı. Yakaladıkları balığın midesinden cinsel ilişki oyuncağının çıktığını ifade eden iki balıkçı şoke oldu. O anları sosyal medyadan paylaşan balıkçılar bir anda viral oldu.

Yakaladıkları dev balığın midesinden cinsel ilişki oyuncağı çıktı! “Eşim hemen kızımın gözlerini kapattı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde bulunan Ohia nehrine balık tutmaya giden Anglers Richard Kesar ve Jon Loop, devasa büyüklükte bir yayın balığı yakaladı. Balığın büyüklüğü karşısında şaşıran ikili eve gitmeden balığı nehrin kenarında temizlemeye karar verdi ancak balığın içinden cinsel ilişki oyuncağının çıktığını gören ikili şaşkınlığını gizleyemedi.

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SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDULAR

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Facebook’ta yakaladıkları balıkla poz veren Kesar, “Tekneye çektiğimizde balığın midesinin kocaman olduğunu fark ettik. Bunun nedeninin balığın yediği başka bir balık ya da deniz canlısı olduğunu düşündük. Balığın midesini merak ettiğimiz için hemen temizlemeye başladık. İçinden cinsel ilişki oyuncağı çıkmasını beklemiyorduk” dedi.

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Balığın midesinden cinsel ilişki oyuncağının çıkmasını beklemediğini dile getiren balıkçılar, balığı temizledikleri sırada Kesar’ın 3 yaşındaki kızının yanlarında olduğunu belirtti. O anları sosyal medyadan paylaşan Kesar, “Balığın midesini açtığımızda karım ve kızım da yanımızdaydı. Jon, ben ve karım karşılaştığımız manzara karşısında gülmeye başladık. Eşim hemen kızımın gözlerini kapatarak onu bulduğumuz yerden uzaklaştırdı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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