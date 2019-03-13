Yakın dostları Zafer Çika'ya bu sözlerle veda etti: 'Babamızı, abimizi kaybettik!'

Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, dün İzmir'de trafik kazası geçirmişti. Çika'dan gece yarısı acı haber geldi. Zafer Çika'nın ölümü yakın dostlarını üzüntüye boğdu. İşte o mesajlar...

SUNAY AKIN

Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...

GONCA VUSLATERİ

Kelimelerin hisleri tarif edemediği anlardan biri bu. Babamızı... Zafer Abimizi kaybettik... Allah rahmet eylesin... Çok üzgünüm... Çok...

BUSE TERİM

Ah canım Zafer Abicim be... Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi... Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin...

CAN YILMAZ

Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

OKAN KARACAN

İşte bu hayatı yaşarken en zor anlar!!! Sevgili ağabeyim Zafer Çika... Allah rahmet eylesin... Paylaştıklarım var, yeri bende özel... Gürdal Tosun'un cenazesinde bana sarılması daha dün gibi hatırımda... Tecrübesiz kayıplara karşı yaşamayı bilmeyen bir genci teskin etme çabası, misafire olan düşkünlüğü, sayamayacağım daha yüzlerce insani özellikler değerli büyüğüm Demet Akbağ'a, Ali Çika’ya sabırlar diliyorum... Mekanı cennet olsun!