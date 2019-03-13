Yakın dostları Zafer Çika'ya bu sözlerle veda etti: 'Babamızı, abimizi kaybettik!'

Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, dün İzmir'de trafik kazası geçirmişti. Çika'dan gece yarısı acı haber geldi. Zafer Çika'nın ölümü yakın dostlarını üzüntüye boğdu. İşte o mesajlar...
SUNAY AKIN
Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...
GONCA VUSLATERİ
Kelimelerin hisleri tarif edemediği anlardan biri bu. Babamızı... Zafer Abimizi kaybettik... Allah rahmet eylesin... Çok üzgünüm... Çok...
BUSE TERİM
Ah canım Zafer Abicim be... Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi... Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin...
CAN YILMAZ
Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.
OKAN KARACAN
İşte bu hayatı yaşarken en zor anlar!!! Sevgili ağabeyim Zafer Çika... Allah rahmet eylesin... Paylaştıklarım var, yeri bende özel... Gürdal Tosun'un cenazesinde bana sarılması daha dün gibi hatırımda... Tecrübesiz kayıplara karşı yaşamayı bilmeyen bir genci teskin etme çabası, misafire olan düşkünlüğü, sayamayacağım daha yüzlerce insani özellikler değerli büyüğüm Demet Akbağ'a, Ali Çika’ya sabırlar diliyorum... Mekanı cennet olsun!
OKAN KARACAN
Yıl 1999/2000 sezonu İzmir Açık Hava Tiyatrosu “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" turnesi kulisi... ben rahmetli Gürdal tosun ve rahmetli Zafer Çika inanılır gibi değil gerçekten çok üzgünüm :(
ÖNDER AÇIKBAŞ
BKM Mutfak’ta sahneye çıktığım yıllarda bir tek ikimizin bildiği kulağıma dediği delice güldüğümüz gizli bir şakamız vardı Zafer Abiyle... Sonra Alaçatı’da Şerefe Meyhane’ye komşu olduk, her gün öptük sarıldık birbirimize... Harbiden iyi adamdın Zafer Abi Allah mekanını cennet etsin...Güle güle abi...
MERT DAVRAN
Ah be Zafer Abi! Yolun ışık olsun... Hafızamızda hep ama hep güzel enerjin ve neşenle kalacaksın... Seni çok seviyorum! Allah Ali'ye, Demet Abla'ya ve geride kalanlara sabır versin...
ŞEBNEM ÇAPA
Çok üzgünüz, yolun ışıklarla dolsun sevgili Zafer... O her zaman gülen yüzünü,çocuk enerjini hiç unutmayacağız. Canım Aliciğim...Canım Demetciğim... Canım Sedefciğim... Allah sabırlar versin.
YEŞİM SALKIM
Dün geceden beri nasıl yazayım elim gitmiyor. Allah sabır versin tüm ailenize...Demetim'e Ali’ye Sedef'e tüm sevenlerine...Hep gülen abimiz nur içinde yat! Zafer Abimiz mekanın cennet olsun...
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