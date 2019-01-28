TREND

Yakın geleceğin 5 önemli otomobil teknolojisi

sekizsilindir sekizsilindir
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomobil teknolojileri tahminimizden çok öte bir şekilde gelişecek. Bu gelişmeler hayatımıza büyük kolaylıklar sağladığı gibi kazaların ve can kayıplarının da azalmasını sağlayacak. Büyük bir hızla yaygınlaşan bu teknolojiler halen ya çok yaygın değil ve mevcut olanlar da oldukça yüksek fiyatlar ile satılıyor. Ancak yakın bir gelecekte bu teknolojilerin birçok araçta bulunacak şekilde yaygınlaşacağını düşünüyoruz.

Yakın geleceğin 5 önemli otomobil teknolojisi

Otomatik Sürüş (Otonom)

Sürücünün hiçbir kontrolü olmadan sürüş gerçekleştiren otomatik sistemler uzun zamandır hem otomobillerde hem de ağır vasıtalarda test ediliyor. Bu testlerin ilk meyvesi otomobillerde tam otomatik park etmeyi sağlayan park asistanları oldu. Ancak çok da mükemmel çalışmayan bu sistem hala geliştirilmeye çok açık. Mevcutta birçok otomobilde bulunan şerit değiştirme ikazı, yorgunluk tespit sistemi, mesafe kontrollü hız sabitleme sistemi gibi sistemler otomatik sürüşün temelini oluşturuyor. Mercedes-Benz 2020 yılında tamamen otomatik sürüşe sahip bir S serisi otomobili piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ağır vasıtalarda ise bu sistemi 2020 yılından daha erken bir zamanda yollarda görebiliriz. Önümüzdeki 10 yılda hem daha güvenli sürüş, hem de yolcu ve sürücü konforu sağlanabilmesi için özellikle şehirler arası sürüşlere uygun otonom kara taşıtları oldukça yaygınlaşacaktır.

otonomsC3BCrC3BCC59F

Elektrikli Otomobiller

Elektrikli otomobil teknolojisi 1800l’lü yılların ortalarında icat edilmiş olsada benzinin rafine edilmesiyle popülaritelerini kaybettiler ve günümüze kadar ikinci planda kaldılar. Ancak pil teknolojilerindeki gelişmeler ve petrol kaynaklarının hızla azalmasıyla 2010 yılı itibariyle tekrar yaygınlaşmaya başladılar. Öyle ki Tesla ve Fisker gibi otomobil markaları hayatlarına doğrudan elektrikli otomobiller üreterek başladılar. Diğer markalarda farklı teknolojilere sahip elektrikli modelleri piyasaya hızla sürüyorlar. Hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması, ince, hafif ve uzun menzilli pillerin geliştirilmesi ve kablosuz şarj teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla önümüzdeki 10 yılda otomobillerin yarıya yakınının elektrikli motorlara sahip olması sürpriz olmayacaktır.

elektrikliotomobil

Daha Hafif Otomobil Parçaları

Üretim maliyetlerini düşürmek, daha düşük yakıt tüketimi elde edebilmek, düşük emisyon değerleri için küçük hacimli motorları kullanmak artık otomobil firmaları için mecburiyet haline geldi. Düşük hacim motorları kullanırken performans verilerini yükseltebilmek ancak otomobil ağırlıklarını düşürerek mümkün olabiliyor. Genelde şasi, kaporta, süspansiyon, şase ve aktarma sistemlerinde ağır bir malzeme olan çelik kullanılıyor. Fakat yakın bir zamanda hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlayan plastik, kompozit, karbon fiber malzemelerin üretim miktarlarının artması ve ucuzlamasıyla çelik kullanımı azalabilir.

karbonfiberjant

Araç Dışı Hava Yastıkları

1970’li yıllarda ilk kullanılmaya başlandığından beri hava yastıkları belki de yüz binlerce insanın hayatını kurtarmıştır Otomobil firmaları çarpışmalarda kaporta ve gövdenin sert yapısının neden olduğu etki ve hasarı azaltabilmek için araç dışı hava yastıkları üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Hem yaya hem de yolcu güvenliği için yapılan bu çalışmalar sayesinde kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanma oranlarında ciddi düşüşler olacaktır.

dC4B1C59FhavayastC4B1C49FC4B12

Dijital Kumandalar, Göstergeler ve Bağlanabilirlilik

Dokunmatik ekran, led ve kablosuz bağlantı teknolojileri son 10 yılda çok hızlı gelişti. Bu gelişmeler sayesinde otomobillerde navigasyon ve ekran teknolojilerini artık daha sık kullanabiliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda tüm gösterge ve kumandaların dijital ve dokunmatik olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kablosuz bağlanma teknolojileri de çok daha sık kullanılabilir. Örneğin araçlar birbirlerinin konumlarını görebilir ve bağlantı kurmak kaydıyla kazalar azaltılabilir. Yine olası kazalar anında merkezlere otomobiller tarafından bildirilebilir. Ayrıca otonom sürüşler bu sayede çok daha kusursuz gerçekleşebilir.

baC49Flanabilirlilik

sekizsilindir banner


PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Rekorlara doymayan 7 gerçek yer uçağıRekorlara doymayan 7 gerçek yer uçağı
Güç/hacim oranı en yüksek 11 dizel motorGüç/hacim oranı en yüksek 11 dizel motor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil teknolojisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Ünlü YouTuber şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti

Ünlü YouTuber şarkıcı oldu! Rekorları alt üst etti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekorlara doymayan 7 gerçek yer uçağı

Rekorlara doymayan 7 gerçek yer uçağı

Güç/hacim oranı en yüksek 11 dizel motor

Güç/hacim oranı en yüksek 11 dizel motor

Efsane olmuş 7 Mercedes Jantı

Efsane olmuş 7 Mercedes Jantı

Sinema filmlerinde yer almış en popüler 8 araba modeli

Sinema filmlerinde yer almış en popüler 8 araba modeli

Efsane olmuş 8 Japon spor otomobil modeli

Efsane olmuş 8 Japon spor otomobil modeli

16 silindirli motora sahip 6 otomobil modeli

16 silindirli motora sahip 6 otomobil modeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.