Yakın geleceğin 5 önemli otomobil teknolojisi

Otomatik Sürüş (Otonom)

Sürücünün hiçbir kontrolü olmadan sürüş gerçekleştiren otomatik sistemler uzun zamandır hem otomobillerde hem de ağır vasıtalarda test ediliyor. Bu testlerin ilk meyvesi otomobillerde tam otomatik park etmeyi sağlayan park asistanları oldu. Ancak çok da mükemmel çalışmayan bu sistem hala geliştirilmeye çok açık. Mevcutta birçok otomobilde bulunan şerit değiştirme ikazı, yorgunluk tespit sistemi, mesafe kontrollü hız sabitleme sistemi gibi sistemler otomatik sürüşün temelini oluşturuyor. Mercedes-Benz 2020 yılında tamamen otomatik sürüşe sahip bir S serisi otomobili piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ağır vasıtalarda ise bu sistemi 2020 yılından daha erken bir zamanda yollarda görebiliriz. Önümüzdeki 10 yılda hem daha güvenli sürüş, hem de yolcu ve sürücü konforu sağlanabilmesi için özellikle şehirler arası sürüşlere uygun otonom kara taşıtları oldukça yaygınlaşacaktır.

Elektrikli Otomobiller

Elektrikli otomobil teknolojisi 1800l’lü yılların ortalarında icat edilmiş olsada benzinin rafine edilmesiyle popülaritelerini kaybettiler ve günümüze kadar ikinci planda kaldılar. Ancak pil teknolojilerindeki gelişmeler ve petrol kaynaklarının hızla azalmasıyla 2010 yılı itibariyle tekrar yaygınlaşmaya başladılar. Öyle ki Tesla ve Fisker gibi otomobil markaları hayatlarına doğrudan elektrikli otomobiller üreterek başladılar. Diğer markalarda farklı teknolojilere sahip elektrikli modelleri piyasaya hızla sürüyorlar. Hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması, ince, hafif ve uzun menzilli pillerin geliştirilmesi ve kablosuz şarj teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla önümüzdeki 10 yılda otomobillerin yarıya yakınının elektrikli motorlara sahip olması sürpriz olmayacaktır.