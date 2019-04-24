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Yakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 24.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesine arkadaşını ziyarete gelen Özgür Ö. (26), dün gece yakınlarıyla cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan görüntülü görüşüp, helallik istedikten sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Özgür Ö.'nün intihar anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Yakınlarıyla görüntülü görüşürken intihar etti

KKTC'de çeşitli otellerde ve gazinolarda çalışan Özgür Ö., bir süre önce Manavgat'ta ikinci el telefon alım satımı yapan arkadaşının yanına geldi. Ailevi problemleri olduğu öne sürülen ve saat 02.00 sıralarında arkadaşının iş yerinde ailesiyle telefonda konuşan Özgür Ö., annesine "Siz benim yanımda hiç olmadınız, beni desteklemediniz. Artık ben yokum, hakkınızı helal edin" dedi. Ardından diğer yakınlarıyla dizüstü bilgisayardan sosyal medya üzerinden görüntülü görüştüğü öne sürülen Özgür Ö., helallik istedikten sonra tabancayla başına tek el ateş ederek, yaşamına son verdi. Yakınları, Özgür Ö.'nün o an nerede olduğunu bilmediği için durumu polise bildirdi.

KOMŞU ESNAF HABER VERDİ

Sabah iş yerinin yanındaki esnaf, dükkanın açılmadığını görünce şüphelenerek, pencereden baktığında Özgür Ö.'yü yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi ve iş yeri sahibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iş yerine girip, kontrol ettiklerinde Özgür Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgür Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İNTİHAR ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Özgür Ö.'nün intihar ettiği an, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Özgür Ö.'nün, önünde açık durumda dizüstü bilgisayar bulunduğu ve telefon görüşmesi yaptığı sırada bilgisayara doğru yanındaki tabancayı gösterdiği ve başına ateş ettiği anlar yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat intihar görüntülü konuşma
 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık olmuş , keşke kalıp mücadele etseydin.. Ahiretinide kaybettin..
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