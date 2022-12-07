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  4. Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

07.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit'le paylaştığı Son Yaz dizisinden sonra ekranlara ara veren yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, tekrar bir FOX dizisinde rol alacağını duyurdu.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Son Yaz dizisinde hayat verdiği 'Akgün Gökalp Taşkın' karakteriyle fenomen haline gelen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yakışıklı oyuncu yeni projesini sevenleriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından set pozunu paylaşan Alperen Duymaz, FOX TV'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'da rol alacak. Bir diğer adı E.G.O olan dizide Alperen Duymaz'a Melisa Aslı Pamuk ve Rüya Helin Demirbulut eşlik edecek. Rüya Helin Demirbulut, Alperen Duymaz'ın hayat vereceği Erhan karakterinin nişanlısı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Melisa Aslı Pamuk ise Sibel karakterine hayat verecek.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Dizinin yapımcılığını Efe ve Yaşar İrvül üstleniyor.

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Alperen Duymaz Hafsanur Sancaktutan Ali Atay ünlü oyuncu ele karakteri

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