Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Son Yaz dizisinde hayat verdiği 'Akgün Gökalp Taşkın' karakteriyle fenomen haline gelen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yakışıklı oyuncu yeni projesini sevenleriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından set pozunu paylaşan Alperen Duymaz, FOX TV'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'da rol alacak. Bir diğer adı E.G.O olan dizide Alperen Duymaz'a Melisa Aslı Pamuk ve Rüya Helin Demirbulut eşlik edecek. Rüya Helin Demirbulut, Alperen Duymaz'ın hayat vereceği Erhan karakterinin nişanlısı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Melisa Aslı Pamuk ise Sibel karakterine hayat verecek.

Dizinin yapımcılığını Efe ve Yaşar İrvül üstleniyor.

