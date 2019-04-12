Yakuza Kiwami 2 PC için duyuruldu!

PlayStation 4'e gelmesinin ardından sık sık PC platformu için de adı geçen Yakuza Kiwami 2, PC'de sınırsız kare hızını 4K çözünürlükle birlikte sunacak. Oyun, 9 Mayıs'ta Steam üzerinden çıkış yapacak.

Oyunun PC fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum:

Windows 7 64 bit

Intel Core i5-3470 3,2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

4 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

42 GB disk alanı

Önerilen:

Windows 10 64 bit

Intel Core i7-6700 3,4 GHz / AMD Ryzen 7 1700 3,7 GHz

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

42 GB disk alanı



