Yakuza Kiwami 2 PC için duyuruldu!

PlayStation 4'e gelmesinin ardından sık sık PC platformu için de adı geçen Yakuza Kiwami 2, PC'de sınırsız kare hızını 4K çözünürlükle birlikte sunacak. Oyun, 9 Mayıs'ta Steam üzerinden çıkış yapacak.
Oyunun PC fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Minimum:
Windows 7 64 bit
Intel Core i5-3470 3,2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz
4 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
42 GB disk alanı
Önerilen:
Windows 10 64 bit
Intel Core i7-6700 3,4 GHz / AMD Ryzen 7 1700 3,7 GHz
16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
42 GB disk alanı
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