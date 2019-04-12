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Yakuza Kiwami 2 PC için duyuruldu!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Ağustos 2018'de PlayStation 4 için çıkış yapan Yakuza Kiwami 2'nin PC platformuna da Mayıs ayında geleceği duyuruldu.

Yakuza Kiwami 2 PC için duyuruldu!

PlayStation 4'e gelmesinin ardından sık sık PC platformu için de adı geçen Yakuza Kiwami 2, PC'de sınırsız kare hızını 4K çözünürlükle birlikte sunacak. Oyun, 9 Mayıs'ta Steam üzerinden çıkış yapacak.

Oyunun PC fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum:
Windows 7 64 bit
Intel Core i5-3470 3,2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz
4 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
42 GB disk alanı

Önerilen:
Windows 10 64 bit
Intel Core i7-6700 3,4 GHz / AMD Ryzen 7 1700 3,7 GHz
16 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
42 GB disk alanı

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Anahtar Kelimeler:
pc sega yakuza oyun

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