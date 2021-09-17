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  4. Yalancı dizisi 1. bölüme damga vuran sahne! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci, Yalancı dizisiyle sosyal medyayı salladı

Yalancı dizisi 1. bölüme damga vuran sahne! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci, Yalancı dizisiyle sosyal medyayı salladı

17.09.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı 1. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken Yalancı'da Salih Bademci ile birlikte başrolde oynayan Burçin Terzioğlu'nun performansı sosyal medyada da gündem oldu. Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında gerçekte neler yaşandığı seyirciyi meraklandırdı.

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin ilk bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

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İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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YALANCI 1. BÖLÜM KONUSU

Yalancı'nın 1. bölümünde Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır.

Yalancı (6)(2)

Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır.

Yalancı (4)(5)

Mehmet Emir karısı öldüğünden beri ilk defa birine bir şeyler hissetmektedir, mutludur. Deniz ise Mehmet Emir'in ona tecavüz ettiğini iddia etmektedir. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir? Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi?

Yalancı (3)(3)

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır.

Yalancı (7)

Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar.

Yalancı (2)(3)

Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır.

Yalancı (2)(2)

Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir.

Yalancı (5)(4)

Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir?

Yalancı (1)(2)

Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi? İki taraf tek doğru.

Yalancı (4)(3)

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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