Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Deniz'in tecavüz paylaşımı sonrasında Mehmet Emir'in evine polis baskını!

Show TV'nin Süreç Film imzalı heyecanla beklenen dizisi Yalancı, ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. İlk bölümün ardından Yalancı'nın ikinci bölüm tanıtımı da yayınlandı.

YALANCI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki, adaletli ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir.

Mehmet Emir ise çok başarılı ve saygın bir cerrahtır. İkisinin de sakin görünen hayatları birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinden sonra kabusa dönüyor.

Her şey Mehmet Emir'in, hem oğlunun öğretmeni hem de iş arkadaşının kız kardeşi olan Deniz'e kahve içmeyi teklif etmesiyle başlıyor.

Deniz başta bu teklifi kabul etmese de kız kardeşi Yasemin'in ısrarıyla Mehmet Emir'e olumlu cevap veriyor. İkili akşam yemeğinde bir araya geliyor.

Keyifle geçen akşam yemeğinin ardından Mehmet Emir, yaşadığı aksilikler yüzünden Deniz'in evine geliyor. İkili geceyi birlikte geçiriyor ancak sonrasında Deniz ve Mehmet Emir yaşananları çok farklı anlatıyor. Deniz, ertesi gün Mehmet Emir'in istememesine rağmen kendisiyle birlikte olduğunu ve çoğu şeyi hatırlamadığını söyleyerek kardeşi Yasemin'in yanına gidiyor. Mehmet Emir ise çok güzel bir akşam geçirdiğini iddia ediyor.

Deniz, Mehmet Emir'den şikayetçi oluyor. İkili arasında yaşanacak mücadele de böylelikle başlıyor. Mehmet Emir, polislere suçsuz olduğunu anlatıyor ancak Deniz, Mehmet Emir'in suçlu olduğundan emin. Deniz, kanıt bulunamaması sebebiyle zor durumda kalırken finalde büyük bir hamle yapıyor.

Sosyal medyada Mehmet Emir'in yaptıklarını ifşa ederek sesini duyurmak için ilk adımı atıyor. Heyecan dolu birinci bölümde iki tarafın da yaşadıkları geceyi nasıl gördüklerini izlerken akıllarda tek bir soru var; "Kim yalan söylüyor?". Şimdi nefesler gelecek bölüm için tutuldu, Deniz mi doğru söylüyor yoksa Mehmet Emir mi?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

