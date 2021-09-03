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Yalancı dizisinin ilk afişi yayınlandı

03.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan ve geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan, başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı Yalancı dizisinin afişi görücüye çıktı.

Yalancı dizisinin ilk afişi yayınlandı

Yayınlanan tanıtımlarıyla sosyal medyada “trendler” arasına giren ve seyircilerde büyük merak uyandıran İngiliz uyarlaması “Yalancı” dizisinin afişi de büyük ilgi gördü.

UYARLAMA DİZİ

BAFTA ödüllerine aday gösterilen, İtalya, Fransa, Almanya, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin de içinde olduğu 11 ülkeye adapte edilen, Sundance - itv ortak yapımı İngiliz dizisi Liar’dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Yalancı

KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Show TV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Burçin Terzioğlu Hazal Türesan Salih Bademci
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