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Yalancılar ve Mumları neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları konusu nedir?

31.10.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Yalancılar ve Mumları dizisinin ekran serüveni kısa sürdü. Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray gibi başarılı ve popüler oyuncuların yer almasına rağmen Yalancılar ve Mumları dizisi için çok geçmeden final kararı alındı. Dizi hakkında neden final kararı alındığı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yalancılar ve Mumları neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları konusu nedir?

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar gibi oyuncuların yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi çok geçmeden final yaptı. 5. final bölümü ile son kez ekranlarda yerini alan Yalancılar ve Mumları dizisi BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlamasıydı. İşte detaylar...

YALANCILAR VE MUMLARI NEDEN FİNAL YAPTI?

Yalancılar ve Mumları dizisi final bölümü olan 5. bölüm ile 31 Ekim'de seyirci karşısında yer alıyor. Yönetmenliği Merve Girgin'e, senaryosu ise Berkun Oya ve Nuran Evren Şit'e at olan dizinin, reytingler nedeniyle final yaptığı söyleniyor.

Yalancılar ve Mumları neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları konusu nedir?

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Kocasını kazada kaybeden Elif bu gerçekle halen yüzleşememiştir. Gelen cevapsız aramalar ile kocasının halen hayatta olduğunu düşünür. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Ceyda ise birine bağlanmaktan kaçınan bir kadın. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Dizide bu 4 kadının hayatları işlenir.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

  • Elçin Sangu
  • Ceren Moray
  • Feyyaz Duman
  • Şafak Pekdemir
  • Burcu Gölgedar
  • Melike Güner
  • İsmail Demirci
  • İlker Kızmaz


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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray Elçin Sangu
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