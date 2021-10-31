Yalancılar ve Mumları neden final yaptı? Yalancılar ve Mumları konusu nedir?

Başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar gibi oyuncuların yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi çok geçmeden final yaptı. 5. final bölümü ile son kez ekranlarda yerini alan Yalancılar ve Mumları dizisi BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlamasıydı. İşte detaylar...
Yalancılar ve Mumları dizisi final bölümü olan 5. bölüm ile 31 Ekim'de seyirci karşısında yer alıyor. Yönetmenliği Merve Girgin'e, senaryosu ise Berkun Oya ve Nuran Evren Şit'e at olan dizinin, reytingler nedeniyle final yaptığı söyleniyor.
Kocasını kazada kaybeden Elif bu gerçekle halen yüzleşememiştir. Gelen cevapsız aramalar ile kocasının halen hayatta olduğunu düşünür. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Ceyda ise birine bağlanmaktan kaçınan bir kadın. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Dizide bu 4 kadının hayatları işlenir.
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