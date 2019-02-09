Yalçın Menteş için tören düzenlendi gözyaşları sel oldu

"Tatlı Kaçıklar" adlı dizide canlandırdığı "Saffet" karakteriyle adını duyuran sinema ve tiyatro Yalçın Menteş, solunum yetmezliği sebebiyle Göztepe'deki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. 12 gündür yoğun bakımda olan usta oyuncu Yalçın Menteş, iki gün önce hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Anma törenine katılanlar arasında Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu ve Sinan Bengüer de vardı.

Yalçın Menteş, Bostancı Tatarağası Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.





