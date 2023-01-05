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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran Ferit'i kızdırdı ipler gerildi! Ferit, Seyran'ı aldatıyor mu?

05.01.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı gecikmeli olarak yayınlandı. Heyecanın giderek arttığı Yalı Çapkını her cuma akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. 16. bölüm fragmanında dikkat çeken olayların yaşandığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit, Seyran'ı aldatıyor mu? sorusu akıllara geldi. Seyran'ın Ferit'i kızdırmasıyla olayların ardı arkası kesilmedi. Telefonlarına cevap vermeyen Ferit, ikilinin aralarına girmeye çalışan Defne ile vakit geçirdi. İşte Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran Ferit'i kızdırdı ipler gerildi! Ferit, Seyran'ı aldatıyor mu?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sürükleyici konusu ile izleyiciyi adeta ekranı başına kilitliyor. Diziye yeni katılan Mine Tugay, Defne karakterine hayat veriyor. Defne, Seyran ile Ferit'in arasına girmeye çalışacak ve olanlar olacak. Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanında heyecanın dorukta olacağı sahneler yer aldı. Defne ile Ferit yakınlaşma gösterdi. Bu durum sonrası İfakat ile Seyran aralarında atışma yaşadı.

YALI ÇAPKINI'NDAN ŞOK EDEN 16. BÖLÜM FRAGMANI

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 16. bölümü ile ekranlara gelecek.

Fragmandan detayların merak edildiği Yalı Çapkını'nda şok eden olaylar yaşanıyor.

İfakat ortalıklarda dolanan dedikoduları engellemek için Seyran ve Ferit için dergi kapağı olması adına Defne'ye başvuruyor. Dizideki tansiyonu ve genç çiftin kıskançlık kavgalarını artıracak olan Defne şimdiden çok konuşulacağa benziyor.

yalı çapkını 16. bölüm fragmanıi

Dergi çekimi hazırlıkları sırasında Ferit ile sohbet eden Defne, Ferit'i Seyrandan uzaklaştırmak adına bazı cümleler kullanır.

yalı çapkını defne ile ferit

Aralarında tartışma çıkan Ferit ile Seyran gergin dakikalar yaşar. Ferit, Seyran'a "Dostum musun, düşmanım mısın? Neyimsin sen benim?" sözleri sonrası ortadan kaybolur ve telefonlarına cevap vermez.

yalı çapkını 16. bölümde neler olacak

Bu olaylar sonrası İfakat, Seyran'a "Kocanın huyunu bilmiyormuş gibi onu orada bırakıp eve mi geldin?" der. Bu lafın altında kalmayan Seyran, "Ahlaksız kadınlar göz mü koyar yoksa?" diyerek gönderme yapar.

yalı çapkını 16. bölüm

Öte yandan arabada baş başa görülen Ferit ile Sultan'ın bu durumu, Seyran'ın kulağına gider. Akıllara beni aldatıyor mu? sorusu gelir.

ferit seyranı aldatıyor mu

Dizinin bir diğer göze çarpan detayı ise son sahnede Ferit'in, babası ile yengesi İfakat'ı baş başa yakalamasıdır.

Bu olaylar sonrası neler olacağı merakla bekleniyor.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM NE ZAMAN?

Fragmanı büyük yankı uyandıran Yalı Çapkını 16. bölümü ile 6 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yer alacak.


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