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Yalı Çapkını 19. bölüm tek parça İZLE! Star Tv ile Yalı Çapkını 19.ç bölüm kesintisiz izle!

27.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını bu akşam 19. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi cuma akşamlarına damga vuruyor. Yalı Çapkını'nda bu akşam yine yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni bölümünde; kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır....

Yalı Çapkını 19. bölüm tek parça İZLE! Star Tv ile Yalı Çapkını 19.ç bölüm kesintisiz izle!

Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni bölümünde; Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder...

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalı Çapkını 1

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Yalı Çapkını 3

Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

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Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.

Yalı Çapkını 2

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