Yalı Çapkını 19. bölüm tek parça İZLE! Star Tv ile Yalı Çapkını 19.ç bölüm kesintisiz izle!

Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni bölümünde; Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder...

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YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.



