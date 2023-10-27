YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM STAR TV CANLI! Yalı Çapkını bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını 43. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yalı Çapkını 43. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni bölümüyle her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam 43. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını Star TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün süren milli yas nedeniyle yeni bölüm yayınlamayan Yalı Çapkını, bu hafta perşembe ve cuma günleri yeni bölümleriyle ekranda olacak.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM STAR TV CANLI!

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Ömer

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın





