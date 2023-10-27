YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM STAR TV CANLI! Yalı Çapkını bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Cemre Gümeli'nin de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını 43. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Yalı Çapkını 43. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...
Yalı Çapkını yeni bölümüyle her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam 43. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını Star TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün süren milli yas nedeniyle yeni bölüm yayınlamayan Yalı Çapkını, bu hafta perşembe ve cuma günleri yeni bölümleriyle ekranda olacak.
Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.
Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın