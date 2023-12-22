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YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor, yeni bölümde neler olacak? Star TV yayın akışı

22.12.2023 19:40 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 51. bölüm Star TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Yayınlanan fragmana göre Ferit Pelin'in dayısı Şehmuz'un karşısında sıkışır. Yalı Çapkını canlı izle ekranı sorgulanıyor. Peki, Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in ardından Buse Buçe Kahraman, Toprak Sağlam ve Turgut Tunçalp'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 51. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 51. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 51. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 50. BÖLÜM ÖZETİ!

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder. Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder. Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır. Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.

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YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM İZLE!

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır. Suna, Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçer. Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar. Kazım, Seyran'dan televizyona çıkıp Korhanlarla ilgili konuşmasını ister. Orhan ise Halis Ağa'yı ekarte etmek için İfakat'ten yardım ister. Ferit, Seyran'ı Kazım'dan kaçırmayı başarır ve ikisi tekrar hesaplaşırlar.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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