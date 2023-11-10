Yalı Çapkını Ayşen kimdir? Yalı Çapkını'nın Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde kadroya girecek olan Ayşen karakteri hakkında araştırmalar hız kazandı. Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı olan Ayşen'i Gülen Gedikoğlu canlandırcak. Peki, Yalı Çapkını'nın Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI AYŞEN KİMDİR?

Yalı Çapkını Ayşen, Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı olarak kadroya dahil olacak. Ayşen’in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi.

GÜLEN GEDİKOĞLU KİMDİR?

Gülen Gedikoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında rol alan Gedikoğlu, Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda "Hale İleri" karakterini oynamıştır.







