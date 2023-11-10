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Yalı Çapkını Ayşen kimdir? Yalı Çapkını'nın Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

10.11.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını Ayşen'in kim olduğu merak ediliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı diziye yeni bir isim daha dahil oluyor. Dizide Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı Ayşen yalıya geliyor. Peki, Yalı Çapkını'nın Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde kadroya girecek olan Ayşen karakteri hakkında araştırmalar hız kazandı. Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı olan Ayşen'i Gülen Gedikoğlu canlandırcak. Peki, Yalı Çapkını'nın Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar...

Gülen Gedikoğlu 3

YALI ÇAPKINI AYŞEN KİMDİR?

Yalı Çapkını Ayşen, Hülya Duyar'ın hayat verdiği Şefika karakterinin kızı olarak kadroya dahil olacak. Ayşen’in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi.

Gülen Gedikoğlu 2

GÜLEN GEDİKOĞLU KİMDİR?

Gülen Gedikoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında rol alan Gedikoğlu, Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda "Hale İleri" karakterini oynamıştır.

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