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Yalı Çapkını dizisinde bomba ayrılık! Sezon öncesi ekibe veda etti! "Şükürler olsun yaşlandık resmen"

10.08.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı'nın ardından bir isim daha ekibe veda etti. Haberi duyanlar 'Şükürler olsun sonunda' yorumlarında bulundu.

Yalı Çapkını ile ilgili haberler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Ferit'in vurulduğu ve gelişmelerin yeni sezona bırakıldığı fenomen dizide ayrılık rüzgarları esiyor. Sevilen dizide Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin(Pelo)'i canlandıran Buçe Buse Kahraman da Yalı Çapkını'na veda etti.

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Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin(Pelo) rolüyle izleyicilerin dikkatini çeken Buçe Buse Kahraman, son dönemde oldukça konuşuluyordu.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda Şerif Sezer, Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi oyuncular bulunuyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ EKİBE VEDA ETTİ

Dizide Ferit'ten vazgeçemeyen sevgili rolündeki Buçe Buse Kahraman, rolü nedeniyle bir dönem izleyicilerden de tepki toplamıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonda dizinin mihenk taşlarından olan Pelin (Buçe Buse Kahraman), yeni sezon öncesi ekibe veda etti.

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Gri dizisindeki başarılı performansıyla da adından söz ettiren Kahraman, yeni film ve dizi tekliflerini değerlendirmeye başladı.

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Konuyla ilgili ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmezken dizinin izleyicileri 'Sonunda şükürler olsun', 'Geç kalınmış bir karar oldu', 'Gayet güzel götürüyordu aslında diziyi', 'Yolun açık olsun Buçe' gibi yorumlarda bulundular.

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