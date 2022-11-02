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Yalı Çapkını dizisinde büyük şok! Suna Ferit'i öyle bir öptü ki... Görenler şaştı kaldı

02.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran’ın ablası Suna’nın Pelin’e yaptıkları izleyiciler tarafından takdir toplamıştı. Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı ise herkesi şok etti.

Yalı Çapkını dizisinde büyük şok! Suna Ferit'i öyle bir öptü ki... Görenler şaştı kaldı

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanına Suna ve Ferit’in öpüşme sahnesi damga vurdu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, cuma akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Suna’nın Ferit’i öptüğü görüldü. İşte fragmanda yaşananlar
Fragmanın başlangıcında Ferit ve Seyran arasındaki konuşmalara yer verildi. Ferit'in annesine Seyran'ı kıskandığını söylemesi ise Ferit ve Seyran aşkını bekleyenleri çok sevindirdi.

SUNA, FERİT’İ ÖPTÜ

Akşam gittikleri bir yerde Seyran piyano çalmaya başladı. Ferit onu hayran hayran izlerken, sonraki sahnede Suna ile dans etmeye başladı.
Seyran piyano çalmayı bitirip etrafına şok olan gözlerle bakarken, Suna dansı bırakıp Ferit’i öptü.
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