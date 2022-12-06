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Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü! Ünlü isim diziden ayrıldı! Duyanlar çok şaşırdı

06.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alan Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklamıştı. Sevilen diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü! Ünlü isim diziden ayrıldı! Duyanlar çok şaşırdı

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı diziye Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın yakın arkadaşını canlandıran Menderes Samancılar veda edecek.
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Samancılar dizide Ferit’in yanına gidip çalıştığı Necip Usta karakterine hayat veriyordu.

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YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Samancılar, Adana’da çekilen Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş’i buluşturan “Magarsus” dizisinde rol alacak.

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