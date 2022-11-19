Yalı Çapkını'nda Kazım krizi! 'Seyran'ı keşke Ferit kurtarsaydı'

Star TV'nin çok sevilen dizisi ‘Yalı Çapkını’, 18 Kasım Cuma akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle reyting rekorları kıran dizide, Suna'yı kaçırmak için seferber olan Seyran ile Ferit'in çabası ve Kazım Ağa gündem oldu.

"SANA BUNU YAPACAĞIMA NASIL İNANDIN?"

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran’a dokunmayan Ferit, “Ben senin gözünde bu kadar aşağılık biri miyim? Sana bunu yapacağıma inandın mı?” diyerek yataktan kalktı. Neler olduğunu anlamayan Seyran, ablasıdan bahsedince Ferit Korhan "Merak etme, ablana yardım edeceğim" dedi.

FERİT'İN İKNA ÇABASI

Ertesi sabah ablasını kaçırmak için Seyran'ın ailesini ziyarete giden ikilide Seyran, annesini ve ablasıyla konuştu. Bu arada Hatice ve Kazım'ı oyalayan Ferit, Seyran tek gelince Suna ile kendisi de konuştu. Kaçmaya ikna olan Suna, kapıda kardeşi ve onun eşini geçirirken fark ettirmeden dışarı çıktı.

Suna, aşağıda kendisini bekleyen Abidin ile Pelin'in evine gitti. Kazım eşliğinde evden ayrılan Seyran ve Ferit ise arabada Suna'nın odasında olmadığının fark edildiğini anladı. Soluğu Pelin'in evinde alan Korhan çiftinden Ferit, Suna'yı gece yalıya götürmeyi ve merdivenle odaya sokmayı teklif etti.

SUNA VE SEYRAN PELİN'İN EVİNDE

Ablasının yüksekten korktuğu için bunu beceremeyeceğini söyleyen Seyran, başka bir yol bulmayı teklif etti. O sırada Abidin'in gitmek istemesi Ferit'i korkuttu. Abidin'i ikna eden Korhan, çok zor durumda olduğunu ve gerginliği fark ettirmemek için çırpındığını belirtti.

MAVİ BONCUK OPERASYONU

Ferit'in 'Mavi Boncuk' filmindeki gibi Suna'yı halıya sarıp eve sokma planını istemeden kabul eden Seyran, ablasını Abidin ile birlikte Pelin'in evinde bırakarak yalıya döndü. Sabah halı almak için mağazaya giden ikili, büyük bir halı seçerken Abidin ile Suna da geldi. Seyran ve Ferit, eve arabalarında dönerken; kamyona binen Abidin de Suna'yı halıya sarıp bağladı.

"BURASI ARTIK ÜÇÜMÜZÜN ODASI"

Kimseye çaktırmadan Suna'yı halının içinde yalıya sokan Seyran ve Ferit, mutlu olurken; Suna "Şimdi ne olacak peki?" dedi. Ferit Korhan da "Bir şey olmayacak. Seni saklayabileceğimiz kadar saklayacağız bu odada. Burası artık üçümüzün odası. Biz bir aileyiz" şeklinde konuştu.

Bütün gece Suna'yı arayan ve eşi Esme'ye eziyet eden Kazım, ne yapacağını bilemezken; dünürünün ağzını yoklamak için Orhan ve Fuat ile buluştu. Ev bakma bahanesiyle onlarla vakit geçiren Kazım, Suna'nın "Ben iyiyim" telefonuyla Orhan'dan kızını bulması için yardım istedi. Suna'nın konakta olmasından şüphelenen Orhan ise hemen İfakat'a durumu anlattı ve tetikte olmasını istedi.



ESME HER ŞEYİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Kazım'a durumu fark ettirmemek için çabalayan Esme ise dolabın kilidini açarken sinir krizi geçirdi. “Dayanamıyorum artık. Allah’ım kurtar beni” feryat eden Esme, yanına giden Hatice Hala’ya “Seyran’ım ablasına sahip çıktı ya ölsem de gam yemem artık” diyerek gerçeği itiraf etti. Duyduklarıyla çılgına dönen Kazım Ağa ise Esme’ye hamle yapınca Hatice Hala karşısında durarak onu uzaklaştırdı.

İFAKAT, SEYRAN VE FERİT'İ KONTROL ETTİ

Bu sırada Suna’nın yalıda olmasından şüphelenen İfakat ise çat kapı Ferit ve Seyran’ın odasına giderek hem ağızlarını aradı hem de her yeri kontrol etti.

KAZIM AĞA YALIDA

Esme’nin Seyran itirafı sonrası soluğu Korhan Yalısı’nda alan Kazım Ağa, hemen kızının odasını sorarak oraya çıktı. Ablasını saklayıp babasını içeri davet eden Seyran, korku içinde “Kusura bakma baba üzerimi değiştiriyordum” dedi.

SUNA, KAZIM'I YARALADI

Seyran’a Ferit’i soran Kazım, önce ona tokat attı sonra da “Bir kere soracağım sana, o ablan nerede? O kız eve gelmezse, size ne edeceğimi hiç düşündün mü? Sen evlenince benden kurtulabileceğini mi sandın?” dedi.

Ardından Seyran’ın boğazına sarılan Kazım’ı, eline aldığı dambılı babasının kafasına vuran Suna kurtardı. Kazım Ağa aldığı darbeyle yatakta kanlar içinde kalırken Ferit de “Seyran” diyerek odaya girdi.

'BURADAN NASIL KURTULACAKLAR?'

Esme'den gerçekleri öğrenip yalıya gelen Kazım'ın yaralanması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları...

"Ellerin dert görmesin Suna!", "Buradan nasıl kurtulacaklar?", "Unutmayın Kazım'a bir şey olmaz", "Suna keşke sen karışmasaydın Ferit hallederdi", "Keşke Seyran'ı Ferit kurtarsaydı", "Suna Gaziantep'e gitmesin derken hapishaneye gidecek", "Ferit, Kazım ve Seyran'ı öyle görseydi keşke", "Herkes keşke Ferit görseydi de Kazım'ın aklını alsaydı derken Suna yaptı", "Ferit, kızları korumak için suçu üstlenecek", "Olan yine Esme'ye oldu. Ona çok üzülüyorum", "O halıya şimdi Kazım'ı sarıp atın, kökten çözüm"

