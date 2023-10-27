Yalı Çapkını'nda Pelin bir döndü pir döndü! Hamile olduğunu açıklayınca sosyal medya yıkıldı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını'nda olaylar yine karıştı. Yeni sezonda kadrodan çıktığı açıklanan ve kısa sürede kadroya geri dönen Buçe Buse Kahraman dün akşam yayınlanan bölümde diziye yeniden dahil oldu. Kahraman'ın hayat verdiği 'Pelin' karakterinin dönmesi sosyal medyayı salladı.

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dün akşam 42. bölümüyle izleycisinin karşısına çıktı. Diziye Seyran'ın Sultan'ı yakalaması ve Pelin'in 6 aylık hamile olarak geri döndüğü sahneler damga vurdu.

Yalı Çapkını'nın 42. bölümünde; Abidin, Ferit'i alıp parka götürdü. Karşısında Pelin'i gören Ferit, onun karnını görünce şoke oldu. "Yalnız gelmedim" diyen Pelin'e "Benim mi?" diye soran Ferit, "Senin çocuğun, bizim çocuğumuz" dedi.

Oturup konuşan ikiliden Pelin, başarısız olmaktan korktuğunu söyledi. Onun hep yanında olacağını dile getiren Ferit ise "Her şey iyi olacak" dedi. Pelin'e sarıldıktan sonra cinsiyetini soran Ferit, bebeğin erkek olduğunu öğrendi.

Pelin'in 6 aylık hamile olmasına, Ferit'in bebeği hemen kabullenmesine sosyal medyadan yorum yağdı.

Yalı Çapkını'nın son bölümüne; 'Ferit bu kadar çok mu istiyordun baba olmayı?', 'Ferit hemen inanmasaydın keşke', 'Seyran duyunca kıyamet kopacak', 'Ferit'in Seyran'ı hemen unutması', 'Ferit dünden razıymış' gibi yorumlar yapıldı.







