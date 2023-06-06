Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ Gözde Kansu ile aşk mı yaşıyor? Yanıt çok netti

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bir dizi aşkının daha gerçek olduğu haberi gündem olmuştu. Gözde Kansu'nun rol arkadaşı Emre Altuğ'u şarkı söylediği yerde izlemeye gitmesi ve sahnede samimi halleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yalı Çapkını'nda Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, dizide eşini canlandıran Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

"Yok, sevgili değiliz. Emre çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz haberlere, "Demek karı-koca olarak yakışıyoruz" diyerek, güldük eğlendik." diyen Kansu açıklamasında "Onunla arkadaş olmam muhteşem. Hayatımda kimse yok. Müthiş güzel yalnızım. İşimle aşk yaşıyorum" cümlelerine yer verdi.



