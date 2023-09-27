Yalı Çapkını'ndan Zeytin Ağacı'na bomba transfer! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuna Yalı Çapkını dizisinden bomba transfer gerçekleşti. Yalı Çapkını'nda rol alan Gözde Kansu, Netflix'in rekortmen dizisi Zeytin Ağacı'nın yeni sezonuna dahil olan oyunculardan biri oldu.

ÜNLÜ DİZİDEN BOMBA TRANSFER

Zeytin Ağacı Netflix‘in en çok izlenen yerli dizisi olarak öne çıkmıştı. Diziye 3 ünlü oyuncu katıldı. Başarılı senarist Nuran Evren Şit'in yazdığı Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon çekimleri bitti. Aytaç Şaşmaz ve Nilüfer Açıkalın‘ın güç kattığı 2. sezonda yeni oyuncular da yer aldı. Bu isimler arasında Yalı Çapkını'nın Gülgün’ü Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer de yer aldı.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz‘ın hayat verdiği Ada, Leyla ve Sevgi’nin geçmişle hesaplaşmasının üzerinden çok çarpıcı olayları anlatan dizinin 2. sezondaki ilk bölümlerini Burcu Alptekin yönetmiş, daha sonra Yalı Çapkını başlayınca görevini ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz‘e devretmişti. Burcu Alptekin geçen günlerde ise Ayvalık‘a gidip eksik kalan sahnelerini tamamladı.



