Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte son bölümde yaşananlar

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarının en çok izlenen iki yapımı oldu. Gaziantepli iki ailenin yaşamını konu alan Yalı Çapkını'nın son bölümünde Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit vurulmuştu. Fenomen dizinin izleyicileri Yalı Çapkını son bölüm ve Yalı Çapkını ne zaman başlıyor ekranlarını sorguluyor. İşte sevilen dizi ile ilgili merak edilenler...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Öznur Serçeler, İrem Altuğ, Ersin Arıcı ve Hülya duyar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Yalı Çapkını, 36. bölüm ile 9 Haziran'da sezon finaline girmişti.

Geçtiğimiz hafta ikinci sezon çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. Kanal ya da yapım şirketi tarafından dizinin yeni yayın dönemindeki tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.