Yalı Çapkınıʼnın çekildiği meşhur yalı satışa çıkarıldı! İstenilen rakam dudak uçuklattı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan cuma akşamlarına da damga vuran Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu defa meşhur yalısı ile gündeme geldi.

Sabancı Ailesi'ne ait olduğu iddia edilen Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi’ndeki boğaz manzaralı yalı iddiaya göre satışa çıkarıldı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun özel haberine göre meşhur yalı için istenen rakam tam tamına 1 milyar 250 milyon TL.

İLANIN DETAYLARI DA PAYLAŞILDI

Boğazdaki en pahalı yalılardan biri olan Sakıp Sabancı Yalısı- Şevket Paşa Yalısı 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren ilana çıkarıldı.

Yalının satışıyla ilgili verilen emlak ilanında; yalının 1.985 metrekare brüt, 1.670 metrekare net alana sahip olduğu belirtildi.

2 bin 380 metrekarelik arazisi bulunan yalının, 14 odası var. 40 yaşındaki bina, 3 kattan meydana geliyor. 6 banyodan oluşan, kat mülkiyetli binada mülk sahibinin yaşadığı belirtildi.