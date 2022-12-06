Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

Şeref Meselesi ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda rol alan Sezin Bozacı, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu iddialı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

45 yaşındaki Sezin Bozacı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu.

2008 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde film ve drama eğitimi alan Bozacı, 2012 yılında kameralarla tanıştı.

Daha önce birçok dizide rol alan Sezin Bozacı, Yalı Çapkını'ndan arta kalan zamanlarında tiyatro oyunculuğu yapıyor.

Instagram'da 14 bin takipçisi bulunan Sezin Bozacı'ya ''Senin Esme olduğuna benim kimse inandıramaz'' ve ''Esme bu ne hal?'' gibi esprili yorumlar yapılıyor.



