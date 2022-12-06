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Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

06.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Suna ve Seyran'ın annesi Esme'ye hayat veren ünlü oyunu Sezin Bozacı, kameralar ardındaki görüntüsüyle şaşırttı. Yalı Çapkını izleyicisi, Sezin Bozacı'nın cesur paylaşımlarına kayıtsız kalamadı.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

Şeref Meselesi ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda rol alan Sezin Bozacı, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu iddialı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

45 yaşındaki Sezin Bozacı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

2008 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde film ve drama eğitimi alan Bozacı, 2012 yılında kameralarla tanıştı.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

Daha önce birçok dizide rol alan Sezin Bozacı, Yalı Çapkını'ndan arta kalan zamanlarında tiyatro oyunculuğu yapıyor.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

Instagram'da 14 bin takipçisi bulunan Sezin Bozacı'ya ''Senin Esme olduğuna benim kimse inandıramaz'' ve ''Esme bu ne hal?'' gibi esprili yorumlar yapılıyor.

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı

Yalı Çapkını'nın Esme'sini bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarına bakan yine baktı


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