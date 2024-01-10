Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bu hali sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Başrolünü güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa photoshoplu haliyle çok konuşuldu. Sosyal medyada photoshop ile Mert Ramazan Demir'in kaşları alındı ve ortaya adeta bambaşka biri çıktı.

Yakışıklı oyuncunun bu halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Mert Ramazan Demir'e 'Bir kaş insanı bu kadar mı değiştirir?', 'Bu çocuk kalın kaşlı güzel', 'Kalın kaşın yakıştığı tek kişi olabilir', 'Sakın kaşını aldırmasın', 'Sağdaki Edis değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.





