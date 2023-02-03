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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! 'Afra'dan güzel' yorumu yağdı

03.02.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in adı, dizi başladığından beri partneri Afra Saraçoğlu ile anılıyordu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre Mert Ramazan Demir kalbini başka bir güzele kaptırdı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! 'Afra'dan güzel' yorumu yağdı

Son dönemlerde Şahmaran ve Yalı Çapkını dizileriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in fenomen Ayşe Fatma Aslanpay ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Ayşe Aslanpay, kısa bir süre önce Aşk-ı Memnu dizisinin ve Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! Duyan inanamadı

Ayşe Aslanpay ve Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık ilişkilerini noktaladı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! Duyan inanamadı

Ayşe Aslanpay'ın şimdilerde Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir ile gizli saklı beraberlik yaşadığı konuşuluyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! Duyan inanamadı

İddiaya göre, Instagram'da birbirlerini takip etmeyen ikili henüz flört aşamasında oldukları için iletişimlerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! Duyan inanamadı

Mert Ramazan Demir, kendisini ısrarla Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakıştıranlara uzun yıllardır dost olduklarını, aksi bir durumun söz konusu dahi olmadığını belirtmişti.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı!

Ayşe Aslanpay ve Mert Ramazan Demir arasındaki aşk iddiası, sosyal medyayı da hareketlendirdi. Bazı kullanıcılar, 'Ayşe Afra'dan daha güzel' derken, bazıları ise ikiliyi yakıştıramadı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı!

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! 'Afra'dan güzel' yorumu yağdı


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