Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı tanıdık çıktı! 'Afra'dan güzel' yorumu yağdı

Son dönemlerde Şahmaran ve Yalı Çapkını dizileriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in fenomen Ayşe Fatma Aslanpay ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Ayşe Aslanpay, kısa bir süre önce Aşk-ı Memnu dizisinin ve Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı.

Ayşe Aslanpay ve Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık ilişkilerini noktaladı.

Ayşe Aslanpay'ın şimdilerde Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir ile gizli saklı beraberlik yaşadığı konuşuluyor.

İddiaya göre, Instagram'da birbirlerini takip etmeyen ikili henüz flört aşamasında oldukları için iletişimlerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Mert Ramazan Demir, kendisini ısrarla Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakıştıranlara uzun yıllardır dost olduklarını, aksi bir durumun söz konusu dahi olmadığını belirtmişti.

Ayşe Aslanpay ve Mert Ramazan Demir arasındaki aşk iddiası, sosyal medyayı da hareketlendirdi. Bazı kullanıcılar, 'Ayşe Afra'dan daha güzel' derken, bazıları ise ikiliyi yakıştıramadı.



